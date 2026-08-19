AL MOMENTO: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas al segundo Capitán de la Batalla por Equipos

En esta etapa final, Masterchef 24/7 ha llegado a niveles nunca antes vistos, donde estamos a muy pocos días de conocer a quien será Maestra o Maestro del Fuego y las expectativas crecen pues absolutamente TODO podría pasar dentro de la cocina más popular de todo México.

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Ante una de las últimas Batallas por Equipos, estamos por definir a dos Cocineros que podrían conseguir la Salvación de estos días, por lo que todos querrán subir al Balcón aunque no todos lo conseguirán, por lo que se han abierto votaciones para que tú elijas quién será el segundo Capitán o Capitana que pueda pelear directamente por salvarse.

Abren votaciones en la etapa final de MasterChef 24/7

Este martes 18 de agosto se han abierto votaciones para que elijas quién será el segundo Capitán de la Batalla por Equipos, mismo que podría conseguir subir al Balcón de la Salvación junto a otro Cocinero, dependiendo su desempeño.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para elegir un Capitán?

En este reality show el participante más importante eres tú y dejaremos en tus manos el futuro del segundo Equipo, por lo que podrás elegir quien quieras que sea el tercer Capitán de la Batalla por Equipos de este miércoles 19 de agosto:

Para votar, puedes hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla una vez que Claudia Lizaldi indique que han abierto las votaciones, aunque hay más maneras de hacerlo.

Puedes hacerlo entrando a nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde encontrarás la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles para salvar.

También podrás acceder a las votaciones de MasterChef 24/7 a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android de manera completamente gratis.

¿Cómo puedo tener votos extra en MasterChef 24/7?

En este programa hasta un voto podría hacer la diferencia, por ello es importante que uses tus 10 votos y tras hacerlo, puedes conseguir 10 votos EXTRA de manera sencilla, así que no lo pienses dos veces.