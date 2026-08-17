Cómo decorar la mesa dulce de un cumple infantil inspirado en Mario Bros

La organización de los cumpleaños infantiles suele ser algo complejo, teniendo en cuenta que debemos estar atentos a cada detalle, que todo salga perfecto y hacernos cargo de la decoración elegida, del menú que serviremos a los invitados y de otros detalles como la mesa dulce. Si te encuentras buscando cómo decorarla, deberías saber que la mejor temática que está arrasando en esta temporada es la de Mario Bros y poder aplicar esta estética a una mesa de dulces se necesitan de elementos visuales importantes, como figuras gigantes, o letras y números personalizados.

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La decoración de una fiesta infantil no es para nada compleja, teniendo en cuenta que hay que pensar en la temática elegida en ese momento por los niños, ya que cada año puede ir cambiando y el personaje será distinto; como así también la elección de la piñata, del pastel y por supuesto de la mesa dulce. Es que es fundamental estar en todos los detalles y para eso, a veces se requiere de una buena inversión.

Sin embargo, no es necesario ser un experto en manualidades para lograr una buena decoración de los cumpleaños infantiles, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad, podremos lograr algo increíble. Una de las temáticas más elegidas por los más pequeños en esta temporada es Mario Bros, y como no puede faltar, te compartiremos cómo decorar la mesa de dulces para que se vea llamativa, con figuras tridimensionales y que no pasará desapercibido.

Materiales para la decoración de Mario Bros

Cartón corrugado de alta resistencia

Unicel o madera

Papel crepé, cartulina de colores vibrantes como rojo, azul y amarillo

Tijeras, silicona caliente y moldes impresos

Cómo hacer números grandes de Mario Bros

Trazar la silueta del número deseado sobre el cartón con una altura considerable Cortar dos piezas iguales para el frente y la parte trasera y tiras de cartón para los laterales, creando un efecto 3D Forrar la estructura con papel crepé de paleta de colores del personaje Añadir elementos impresos de relieve sobre los números para un efecto 3D

Cómo hacer letras grandes de Mario Bros