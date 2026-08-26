Paso a paso: cómo hacer un amigurumi de Buzz Lightyear, ideal para los más chicos
Son muy fáciles de hacer, y que tiene la particularidad de utilizarse como adorno o incluso llavero.
¿Has escuchado alguna vez hablar de los muñecos amigurumis? Se trata de una técnica de tejido crochet que tiene como objetivo crear muñecos tejidos a mano, utilizando generalmente la técnica del ganchillo, y que suelen tener una apariencia tierna y cabeza grande; que está inspirada en la cultura kawaii. Si bien parece algo complejo, no es necesario ser un experto en manualidades para lograr un lindo amigurumi y en esta ocasión, te compartiremos cómo tejer uno inspirado en Buzz Lightyear de Toy Story y que les encantará a todos.
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Para todos aquellos que no saben de qué se tratan los muñecos amigurumis, hay que mencionar que proviene de un término japonés que significa “ami” tejer y “nuigurumi” muñeco de peluche y que consiste en realizarlo a través de la técnica crochet, una de las más populares de todas y que se destacan por tener una apariencia tierna y son ideales para regalar a los más pequeños o tener de adorno.
Nos podemos encontrar con una gran variedad de amigurumis, y que dependerá de lo que quiera cada persona, y si tu hijo es fanático de la saga de Toy Story, entonces este tutorial es perfecto porque podrás hacer un muñeco de Buzz Lightyear tejido a crochet y que no te llevará demasiado tiempo. A continuación, te compartiremos los materiales y el paso a paso.
Elementos para el amigurumi de Buzz Ligthyear
- Hilos de algodón para amigurumi en negro, verde, celeste, rojo, rosado, nude, morado y blanco
- Ganchillo n°2
- Ojos de seguridad de 8 mm con sus broches
- Relleno sintético para amigurumis
- Marcadores de puntos
- Tijeras para tejido
- Aguja lanera
Cómo tejer el amigurumi de Buzz Lightyear
- Comenzar a tejer dos piezas para los pies con un anillo mágico y luego unir ambos pies para formar la base del cuerpo; realizando cambios de color a verde, negro, blanco, verde
- Aumentar progresivamente hasta formar la cabeza con 42 puntos y tejer de manera recta hasta la vuelta 32; los ojos de seguridad de 8 mm se colocan entre las vueltas 19 y 26
- Tejer en blanco los brazos, con cambios a gris y negro en las puntas
- Tejer por separado el casco con aumentos hasta llegar a 48 puntos
- Crear la mochila trasera, tuercas laterales de la cabeza, bases para los pies y botones del traje
- Bordar la nariz, las cejas, las mejillas y añadir los reflejos de la luz en los ojos