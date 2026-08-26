Paso a paso: cómo hacer un amigurumi de Buzz Lightyear, ideal para los más chicos

¿Has escuchado alguna vez hablar de los muñecos amigurumis? Se trata de una técnica de tejido crochet que tiene como objetivo crear muñecos tejidos a mano, utilizando generalmente la técnica del ganchillo, y que suelen tener una apariencia tierna y cabeza grande; que está inspirada en la cultura kawaii. Si bien parece algo complejo, no es necesario ser un experto en manualidades para lograr un lindo amigurumi y en esta ocasión, te compartiremos cómo tejer uno inspirado en Buzz Lightyear de Toy Story y que les encantará a todos.

¡De tortas ahogadas a La Granja VIP! Así fue Al Extremo

Para todos aquellos que no saben de qué se tratan los muñecos amigurumis, hay que mencionar que proviene de un término japonés que significa “ami” tejer y “nuigurumi” muñeco de peluche y que consiste en realizarlo a través de la técnica crochet, una de las más populares de todas y que se destacan por tener una apariencia tierna y son ideales para regalar a los más pequeños o tener de adorno.

Nos podemos encontrar con una gran variedad de amigurumis, y que dependerá de lo que quiera cada persona, y si tu hijo es fanático de la saga de Toy Story, entonces este tutorial es perfecto porque podrás hacer un muñeco de Buzz Lightyear tejido a crochet y que no te llevará demasiado tiempo. A continuación, te compartiremos los materiales y el paso a paso.

Elementos para el amigurumi de Buzz Ligthyear

Hilos de algodón para amigurumi en negro, verde, celeste, rojo, rosado, nude, morado y blanco

Ganchillo n°2

Ojos de seguridad de 8 mm con sus broches

Relleno sintético para amigurumis

Marcadores de puntos

Tijeras para tejido

Aguja lanera

Cómo tejer el amigurumi de Buzz Lightyear