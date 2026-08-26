5 diseños de uñas para darle la bienvenida a septiembre; son mexicanos y elegantes

El mes de septiembre se encuentra a la vuelta de la esquina y es uno de los más especiales para los mexicanos ya que se celebra la Independencia de México, pero también es buen momento para lucirse con auténticos looks y con ellos también van las uñas. Es por eso que te mostramos varias opciones de diseños de uñas que podrás llevar durante todo el mes para lucir espectacular y con mucho estilo.

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Diseños de uñas mexicanas para llevar en septiembre

1. Uñas Frida Kahlo: Si quieres lucirte y llevar algo verdaderamente mexicano en tu manicura, te sugerimos este diseño de uñas que tiene como protagonista el dibujo a mano alzado de Frida Kahlo y como complemento en el resto de las uñas, un corazón, flores y un cactus. Si quieres elevar el diseño puedes llevar un par de detalles en relieves dorados.

2. Colores patrios: Si tienes un estilo más sutil, pero quieres llevar en este septiembre algo referente a México, puedes optar por esta manicura la cual simula llevar lunares de color rojo y verde, para sustituir el blanco y darle un plus, lleva líneas desiguales doradas con brillo.

3. Estilo talavera: Para este diseño de uñas totalmente mexicano, deberás elegir una base nude y varios colores que combinen entre sí para hacer el efecto talavera, te recomendamos elegir: azul pastel, amarillo rojo y azul rey para crear contrastes.

4. Papel picado: Este es un estilo más elegante, pero a la vez sumamente mexicano ya que los patrones del diseño se basan en el típico adorno de papel picado. Debes seleccionar una base nude que se parezca mucho a tu uña natural y para el diseño a mano alzada te sugerimos un color vino que te hará lucir sofisticada.

5. Talavera con base negra: Este último diseño de uñas es hermoso gracias al contraste que se genera con la base oscura y los tonos pastel para el estilo talavera. Lleva algunas uñas solo con la técnica francesa y otras completas para tener un equilibrio y verte elegante como mexicana a la vez.