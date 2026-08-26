Cómo tejer una bolsa de crochet: 6 ideas de modelos con flecos, elegantes y aesthetic

Aunque su estética es inconfundible, el ganchillo resulta una técnica sumamente versátil para crear adornos, ropa y accesorios. En este último rubro, a continuación te mostraremos algunas ideas muy aesthetic y elegantes para tejer una bolsa de crochet con flecos. Los modelos son perfectos para diversas ocasiones, como una salida de fin de semana o una cita romántica; tienen un toque boho-chic y muy original.

6 ideas para tejer una bolsa de crochet con flecos

1. Bolsa con forma de cometa

Esta creadora de contenido compartió toda una clase para saber cómo tejer una bolsa de crochet con flecos en un tono muy claro de café; por su movimiento, fluidez y color, se antoja muchísimo para llevar en unas vacaciones a la playa. La forma de la bolsa y la disposición de los flecos asemejan a un cometa.

2. Con asa metálica

Esta bolsa con asa de aro metálico tiene un toque sofisticado y versátil para combinar con diferentes outfits. Los flecos son considerablemente largos y cuelgan de los lados.

3. Idea para agregar flecos

Puedes añadirle flecos a diseños en crochet que ya hayas llevado anteriormente o incluso que hayas adquirido, para revistalizar con un nuevo look un accesorio que ya tenías. Esta creadora de contenido indica cómo se hace.

4. Bolsa de crochet con flecos y en forma de corazón

Si te gustan los accesorios fuera de lo común y muy creativos, aquí tienes un tutorial para aprender a hacer una bolsa de crochet en forma de corazón y con flecos a manera de decoración. Puede ser un gran regalo hecho por ti misma.

5. Con flecos de rafia

Aquí tenemos un modelo perfecto para una escapada veraniega, que se hizo con flecos cortitos acomodados de manera muy prolija y en varios niveles.

6. Flecos con cuentas

Finalizamos el listado con una idea que puedes fusionar con alguno de los tutoriales que te mostramos anteriormente. Consiste en añadirle cuentas a los flecos de la bolsa, ya sea que desees un acabado más bohemio (con cuentas de colores) o más elegante (con cuentas brillantes o de tono sobrio).