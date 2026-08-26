El actor Pablo Lyle podría quedar en libertad antes de que termine el 2026; esto se sabe

El actor Pablo Lyle podría salir en libertad antes de lo esperado y de que termine el año, pues de acuerdo con lo que se ha comenzado a señalar dentro de la conversación digital, supuestos registros judiciales, el actor cumple una condena de cinco años por cargos relacionados con homicidio involuntario dentro de Florida. No obstante, se estima que, tras diversos procesos, su liberación podría estar planeada para el 29 de diciembre del 2026.

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¿Qué se sabe sobre la posible liberación del actor Pablo Lyle?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a manejar dentro de la conversación digital, el actor Pablo Lyle podría salir de prisión el próximo 29 de diciembre del 2026, gracias a una reducción de su condena original por buena conducta, por lo que podría pronto afrontar un proceso migratorio que derivará en su deportación obligatoria a México. No obstante, se ha dado a conocer que, tras salir de prisión, el actor deberá pasar 8 años de libertad condicional y al menos 100 horas de servicio comunitario.

¿Por qué metieron en la cárcel al actor Pablo Lyle?

Pablo Lyl fue encarcelado el pasado 31 de marzo del 2019 en Miami, Florida, después de que el actor se viera involucrado en un incidente de tráfico provocado por un altercado de tráfico. Durante la discusión, el actor golpeó de un puñetazo a un hombre de origen cubano de 63 años, quien al caer al suelo se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo.

Posterior al accidente y después de pasar varios días en el hospital, el hombre falleció por un traumatismo craneoencefálico, lo que provocó que las autoridades estadounidenses declararan culpable al actor por el delito de homicidio involuntario, motivo por el cual hasta ahora se encuentra preso y en espera de ser extraditado a territorio nacional.