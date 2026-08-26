MasterChef 24/7: Septiembre está por llegar, 5 recetas mexicanas para empezar a preparar desde ahora

Septiembre está cada vez más cerca y con él llega una de las temporadas favoritas para disfrutar de la gastronomía mexicana. Aunque todavía faltan algunos días para las celebraciones, comenzar desde ahora a pensar en el menú puede ser una excelente idea. En MasterChef 24/7, la cocina mexicana es una fuente constante de inspiración, por lo que esta vez te proponemos cinco recetas tradicionales que pueden convertirse en protagonistas de las reuniones durante el mes patrio.

Uno de las platillos más representativos de las fiestas patrias en México.|Canva

MasterChef 24/7: 5 recetas para disfrutar en el mes patrio

El mes patrio no tiene que comenzar hasta el 15 de septiembre. Planear con anticipación las recetas permite experimentar con los sabores, ajustar las cantidades y descubrir cuál será el platillo estrella de la celebración. Desde los emblemáticos chiles en nogada hasta unos rendidores pambazos, estas opciones de la Inteligencia Artificial (IA) tienen sabores muy mexicanos y pueden adaptarse a diferentes tipos de celebraciones.

1. Chiles en nogada

Si existe un platillo que anuncia la llegada de septiembre, ese es el chile en nogada y la Chef Isabel Carvajal lo sabe, razón por la que la "Maestra del fuego" se adelantó y desde hace unas semanas les enseñó a los cocineros de MasterChef 24/7 cómo hacerlo.

Esta preparación combina chile poblano relleno de un picadillo elaborado con carne y frutas, cubierto con una salsa cremosa de nuez de Castilla. La decoración con granada y perejil completa los colores que recuerdan a la bandera mexicana, convirtiéndolo en uno de los platillos más representativos de las fiestas patrias.

Además, es una receta que requiere varios pasos, por lo que comenzar a practicarla desde ahora puede ayudarte a perfeccionarla antes de la celebración.

2. Pozole rojo

Este es otro de los grandes protagonistas de las noches mexicanas. Su base de maíz pozolero y carne de cerdo se complementa con una salsa de chiles que le proporciona su característico color y sabor. Al momento de servirlo, cada persona puede agregar ingredientes al gusto, como lechuga o col, cebolla, rábano, orégano, limón y chile.

Es una alternativa ideal para reuniones numerosas porque puede prepararse en una olla grande y acompañarse con tostadas.

3. Tostadas de tinga de pollo

Para quienes buscan una preparación más sencilla, las tostadas de tinga de pollo son una excelente alternativa. El pollo deshebrado se cocina con jitomate, cebolla y chile chipotle hasta obtener un guisado lleno de sabor. Después se coloca sobre tostadas crujientes y puede acompañarse con crema, queso, lechuga y salsa.

Además de ser fáciles de preparar, son prácticas para servir en una reunión en la que cada invitado puede agregar sus ingredientes favoritos.

4. Pambazos de papa con chorizo

Los pambazos tampoco pueden faltar en una selección de recetas mexicanas para septiembre. El tradicional pan se sumerge en una salsa preparada con chile guajillo y posteriormente se cocina en el comal o sartén. Una de las versiones más populares lleva un relleno de papa con chorizo, además de lechuga, crema y queso.

Su preparación puede convertirse incluso en una actividad familiar, como ver MasterChef 24/7, ya que los ingredientes pueden colocarse por separado para que cada persona arme su pambazo.

Los pambazos tampoco pueden faltar en una selección de recetas mexicanas.|Canva

5. Enchiladas mineras

Finalmente, las enchiladas mineras son una opción para darle un toque diferente al menú patrio. Este platillo tradicional de Guanajuato se prepara con tortillas bañadas en una salsa de chile guajillo y suele acompañarse con queso, papa y zanahoria. Su sabor es reconfortante y sus ingredientes son relativamente sencillos de conseguir, por lo que puede ser una buena receta para comenzar a practicar desde ahora.

Así como ocurre en MasterChef 24/7, la cocina también es un espacio para experimentar y poner a prueba nuevas preparaciones. Por eso, si este año quieres sorprender a tu familia, puedes comenzar desde ahora a disfrutar con estas cinco preparaciones.