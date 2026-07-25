3 diseños de piñatas caseras de Cocomelon; ideales para los cumpleaños de los niños

A la hora de organizar un cumpleaños infantil, debemos tener en cuenta diversos aspectos, como la cantidad de invitados que vamos a tener, el menú que vamos a preparar, el espacio físico y por supuesto la decoración del mismo. Es que seguramente a los niños les guste algún tipo de temática que se hará presente en toda la fiesta, desde los adornos hasta la elaboración del pastel. Y si hay algo que no puede faltar es la piñata, por lo que te vamos a compartir 3 diseños de Cocomelon para que puedas replicar.

Noticias Guerrero del 24 de julio 2026

Está claro que las piñatas se han convertido en el centro de atracción de muchas fiestas infantiles, en especial para los más pequeños, quienes se agrupan alrededor de este objeto y aguardan que caigan todas sus sorpresas. Nos podemos encontrar con todo tipo de tamaños y diseños, que dependerán de los gustos de cada uno y que tiene la particularidad de comprarse hecha o hacerse de manera casera.

Quén es Cocomelon

Una de las temáticas que se ha impuesto en el último tiempo y se ha ganado el cariño de muchos niños es ‘Cocomelon’, que es un programa multimedia de streaming que fue adquirido por la compañía británica Moonbug Entertainment y que se especializa en videos de animación 3D de rimas infantiles con sus propias canciones. Cuenta las aventuras cotidianas de JJ, un pequeño niño de cabello rubio junto a su familia, amigos y mascotas. Debido a esto, es que se ha convertido en temática de fiestas infantiles, por lo que es una buena opción para una piñata.

Qué necesitas para la piñata de Cocomelon

En este caso, si estás organizando la fiesta infantil de tu hijo con la temática de ‘Cocomelon’ te vamos a compartir tres diseños de piñatas para que hagas en casa, optando por algunos modelos que dependerán del tamaño que elijas y la forma que desees. Para ello, necesitarás de cartón grande, tijera y silicona, una cuerda resistente, papel crepé color celeste, piel, verde, morado y amarillo.

3 diseños de piñatas de Cocomelon

Piñata de la silueta completa de Cocomelon

Piñata con el rostro de Cocomelon en forma de sandía

Piñata con números e imágenes de Cocomelon