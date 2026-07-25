“El diseño sin función no sirve para nada”: El Chef Poncho Cadena le comparte valioso consejo a Luis en MasterChef 24/7

La última gala de salvación antes de la definición del Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7 llevó al límite a los participantes con mandil negro, pues tuvieron que preparar platillos con el impresionante pez cherna como proteína principal y aunque Luis no logró subir al balcón, recibió un valioso consejo de parte de Poncho Cadena, quien usó su platillo como ejemplo para hablar de la creatividad en la cocina. ¿Qué fue lo que dijo el querido Chef? Te lo compartimos a continuación.

Durante la segunda degustación del primer reto, Luis fue el último cocinero en presentar su platillo y cuando llegó su turno, el participante pasó al frente para flamear su propuesta; sin embargo, la acción propició la intervención de los paladares más exigentes de México, pero en especial de Poncho Cadena.

El Chef le dijo a Luis que “el diseño sin función no sirve para nada” y aunque destacó que le agradó que el platillo estuviera envuelto porque se trata de una sorpresa, señaló que consideró que el cocinero estuvo más preocupado por la presentación que por la sazón.

Cadena celebró la creatividad y las nuevas propuestas culinarias, pero exhortó al participante a primero "cocinar al cien" y después ocuparse de la "parafernalia".

Cabe recordar que hace unos días el Chef Édgar Núñez, uno de los "Maestros del fuego" del reality show, dedicó un video en su cuenta de TikTok para afirmar que "la creatividad se construye" y compartir recursos para desarrollar el proceso creativo en la cocina.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Ixdit, Jazmín, Antrax, Lancer, Luis, Michelle y Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para darle una ventaja en el reto de eliminación del 26 de julio.

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