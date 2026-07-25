Como Votar PASO a PASO en MasterChef 24/7 para que un Cocinero tenga una GRAN ventaja en el Reto de Eliminación este domingo 26 de julio

Estamos llegando al final de la semana 10 de MasterChef 24/7, donde el nivel dentro de la cocina más popular de todo México ha subido de manera drástica, por lo que la permanencia de los Cocineros dentro del reality es completamente incierta.

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Cada noche los participantes lo han dejado todo en cada Gala, demostrando el nivel que han obtenido en las últimas semanas aunque a veces eso no es suficiente, por lo que uno tendrá qué salir este domingo y tú puedes salvar a uno de ellos o al menos facilitar el Reto de Eliminación para que no abandone MasterChef 24/7.

Se abren votaciones para que un Cocinero gane una gran ventaja

Este viernes 24 de julio se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero gane una gran ventaja para el Reto de Eliminación de este domingo 26 de julio que podría significar su permanencia en esta temible prueba.

Durante las Galas de Eliminación de los días domingo somos testigos de los retos más complicados de la semana, donde hasta el mínimo error o acierto podría definir el futuro de nuestros participantes.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 este viernes 24 de julio?

Si quieres salvar a un participante de MasterChef 24/7 puedes votar de diferentes maneras, ya sea que decidas escanear el código QR que aparece en pantalla durante el programa en vivo.

También puedes votar entrando al sitio web oficial de Azteca UNO. Una vez ahí, darás con el espacio de MasterChef 24/7 donde encontrarás la sección de VOTA.

También puedes hacerlo a través de la app de Tv Azteca En Vivo, donde te aparecerá un menú con los participantes que puedes elegir para que ganen una ventaja IMPORTANTE durante el Reto de Eliminación de este domingo 26 de julio.

Recuerda que cuentas con 10 votos e incluso puedes conseguir 10 votos más de manera extra, así que no dudes en elegir a tu favorito o favorita.

