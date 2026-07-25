Seca tu ropa húmeda con la técnica japonesa de tendido arcoíris

La ropa húmeda causa mucha preocupación sobre todo cuando las lluvias no contribuyen a que las mismas se sequen. Ante esto es que surge una técnica japonesa denominada tendido arcoíris que es un gran aliado para tu hogar.

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No te preocupes si tienes que lavar ropa ya que el sistema llamado "arcoíris colgante" te ayudará. El nombre es toda una poesía, pero es una descripción gráfica de cómo debe disponerse la ropa.

¿Cómo funciona el tendido arcoíris?

Para llevar a cabo el tendido arcoíris, debes buscar un área de la vivienda que esté bien aireada y en lo posible que reciba al menos un poco de sol en el día. Allí vas a colocar un tendedero, una barra o una cuerda para poder disponer las prendas en forma de arcoíris.

Ahora viene lo interesante ya que la debes colocar la ropa intentando que se dibuje una “U” invertida, por lo que las prendas más largas quedarán en los extremos y las más se deben ir distribuyendo de forma escalonada hacia el interior.

Debes tener en cuenta que los expertos han manifestado que cuando cuelgues la ropa debes dejar espacio suficiente para que el aire circule. En el caso de las toallas, cuelga un lado más largo que el otro para que circule mejor el aire.

Otra ventaja del tendido arcoíris es que te permite ahorrar tiempo considerablemente. Ten en cuenta que secar una colada disponiendo la ropa en forma de V puede llevar cuatro horas y media, clocarla como una U invertida permite reducir ese tiempo a solo cuatro horas.

Por último, pero no menos importante, para que se lleve a cabo un buen secado y evitar que tus prendas tomen olor a humedad debes evitar dejarlas más tiempo del estrictamente necesario dentro de la lavadora. Y eso pasa por retirar la ropa de forma "inmediata", sin esperas, una vez ha concluido el ciclo de lavado.