Manualidades DIY: 4 ideas de atrapasueños que puedes hacer con macramé que no uses

Los atrapasueños son de esas manualidades que ofrecen la oportunidad de experimentar con colores, formas y texturas para darle vida a diseños originales. Y si apenas estás aprendiendo de las técnicas DIY (Do It Yourself o hazlo tú mismo por su traducción al español), puedes empezar con ideas fáciles de hacer y para los que solo se necesita un poco de hilo macramé y mucha imagnicación para obtener resultados fabulosos.

Atrapasueños bonitos: 4 ideas que puedes hacer en casa y con pocos materiales

Estilo minimalista con macramé blanco. Si tu estilo es discreto y quieres conservar la decoración de tu hogar con un concepto minimalista, entonces puedes probar con las ideas de atrapasueños que solamente llevan macramé de color blanco y no quedan saturados. Para que no quede muy aburrido, puedes combinar con un aro de madera o algunas cuentas de color beige. La clave está en centrar toda la atención en las puntadas y agregar un poco de relieve para que luzca bellísimo en habitaciones, salas o hasta estudios.

4 modelos de atrapasueños que se hacen fácil y se ven bonitos|Pinterest

Atrapasueños con la técnica de crochet. Una de las ventajas principales del crochet, es que se trata de una técnica sumamente versátil que puede usarse para bordar peluches, servilletas, gorritos y todo tipo de manualidades

4 modelos de atrapasueños que se hacen fácil y se ven bonitos|Pinterest

Con forma de luna. Para no caer en los clásicos atrapasueños circulares y con plumas, está la opción de crear diseños con forma de luna, que lucen preciosos y complementan muy bien la decoración de cualquier espacio. Y aunque pueda parecer complejo, solo hay que trazar una media luna en lugar de un círculo completo; se puede tejer en el interior con macramé o dejar solo la silueta o incluso agregar un par de charms tejidos para darle movimiento.

4 modelos de atrapasueños que se hacen fácil y se ven bonitos|Pinterest

Atrapasueños con macramé y materiales reciclados. Además de incentivar la creatividad, las manualidades DIY también son una excelente alternativa para aprovechar los materiales reciclados las ideas de atrapasueños hechos con platos de plástico y fragmentos de hilo que estaban arrumbados, pero que al fusionarse, le dan vida a modelos hermosos que embellecen los cuartos y son una manera de personalizar la decoración sin gastar tanto.m