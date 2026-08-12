Manualidades DIY: cómo hacer tus propias servilletas para el comedor con tela que ya no usas (paso a paso)

Las manualidades DIY con materiales que ya no usas son una forma sencilla de darle una segunda oportunidad a prendas y retazos de tela que tienes guardados en casa. Una camisa vieja, un mantel o incluso una cortina pueden convertirse en bonitas servilletas de tela para decorar el comedor.

Por eso, si buscas una idea fácil para reutilizar textiles, puedes crear tus propias servilletas para el comedor con tela reciclada. Con algunos materiales básicos, una máquina de coser y un poco de creatividad, podrás transformar esas telas en accesorios útiles y decorativos. Para conocer una forma práctica de realizar este proyecto, puedes tomar como referencia el proceso mostrado en este tutorial de YouTube del canal Ana Severino.

Manualidades DIY: paso a paso para hacer servilletas de tela para el comedor

Antes de comenzar, elige una tela que esté en buen estado y que puedas lavar fácilmente. Algodón, lino o telas similares son buenas alternativas para crear servilletas de tela bonitas, resistentes y reutilizables. También necesitarás tijeras, regla, lápiz para tela, plancha, hilo y máquina de coser .

Corta la tela al tamaño que prefieras: Extiende la tela sobre una superficie plana y marca cuadrados del mismo tamaño. Puedes hacer servilletas de aproximadamente 35 o 40 centímetros por lado, aunque puedes ajustar las medidas según el espacio de tu comedor. Después, corta cada pieza procurando que los bordes queden rectos y uniformes. Durante este paso, puedes revisar el tutorial de YouTube Plancha y prepara los bordes: Una vez que tengas los cuadrados, pasa la plancha por toda la superficie para eliminar arrugas. Después, dobla ligeramente cada borde hacia adentro y vuelve a planchar para marcar el doblez. Este sencillo paso ayudará a conseguir bordes limpios y una apariencia mucho más profesional cuando termines de coser las servilletas.

Antes de hcer las manualidades, plancha la tela.|(ESPECIAL/IA) Cose los cuatro lados: Coloca hilo del mismo color de la tela o elige un tono que genere contraste si quieres un acabado más original. Comienza a coser alrededor de cada servilleta, siguiendo las marcas que realizaste previamente. Puedes consultar este tutorial de Backroad Bloom un acabado resistente y prolijo. Personaliza tus servilletas: Cuando termines de coser, puedes añadir pequeños detalles para conseguir servilletas de tela personalizadas y elegantes. Agrega bordados sencillos, estampados, iniciales o pequeños diseños en las esquinas. También puedes aprovechar diferentes telas para crear una combinación colorida que transforme la mesa del comedor.

Ideas para hacer manualidaded DIY de servileltas.|(Pinterest) Lávalas antes de utilizarlas: Antes de colocar las nuevas servilletas en la mesa, lávalas y déjalas secar completamente. Después, puedes volver a plancharlas para mantener una presentación impecable y ordenada. Al utilizar tela que ya no usabas, tendrás accesorios prácticos para el comedor sin necesidad de comprar servilletas nuevas.

Lo mejor de esta manualidad es que puedes aprovechar prendas y textiles que ya tienes en casa para crear servilletas DIY bonitas, económicas y reutilizables. Además, puedes hacer varios juegos con diferentes estampados y colores para renovar la decoración del comedor de una manera creativa y sostenible. ¡Las posibilidades son infinitas!