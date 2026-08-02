4 ideas para hacer peluches tipo crochet de KPop Demon Hunters y Saja Boys para decorar tu mochila antes del regreso a clases

Los accesorios personalizados se han convertido en una de las tendencias favoritas para el regreso a clases, y los amigurumis son una opción ideal para darle un toque único a cualquier mochila. Si además eres fan de KPop Demon Hunters y los Saja Boys, puedes crear pequeños peluches inspirados en sus personajes para llevarlos contigo todos los días.

Lo mejor de estas manualidades es que no ocupan mucho material y pueden hacerse en un tamaño compacto para utilizarlos como llaveros o colgantes. Con un poco de hilo, relleno y creatividad tendrás un accesorio original que llamará la atención desde el primer día de clases.

Cómo hacer mini peluches de crochet inspirados en KPop Demon Hunters y en Saja Boys

Estos amigurumis están pensados para ser ligeros y fáciles de colgar en cierres o asas de mochilas. Puedes adaptarlos a los colores que más te gusten o agregar pequeños detalles para hacerlos aún más personalizados.



Mini Rumi con su característica trenza. Teje una base sencilla en color piel y utiliza hilo morado para recrear su peinado. Agrega pequeños detalles dorados en el atuendo y coloca un aro metálico para convertirlo en llavero.



Teje una base sencilla en color piel y utiliza hilo morado para recrear su peinado. Agrega pequeños detalles dorados en el atuendo y coloca un aro metálico para convertirlo en llavero. Mira con su estilo musical. Usa hilo amarillo para la ropa y un tono rojo intenso o fucsia para el cabello. Puedes bordar los ojos con hilo negro y añadir un pequeño gancho para sujetarlo al cierre principal de la mochila.



Usa hilo amarillo para la ropa y un tono rojo intenso o fucsia para el cabello. Puedes bordar los ojos con hilo negro y añadir un pequeño gancho para sujetarlo al cierre principal de la mochila. Jinu de los Saja Boys. Crea el cuerpo con puntos bajos para darle firmeza y borda líneas grises sobre la ropa para representar su vestuario. Completa el diseño con pequeñas orejas tejidas y un llavero metálico resistente.



Crea el cuerpo con puntos bajos para darle firmeza y borda líneas grises sobre la ropa para representar su vestuario. Completa el diseño con pequeñas orejas tejidas y un llavero metálico resistente. Chibi Mystery en versión amigurumi. Elabora una figura pequeña utilizando hilo violeta para destacar su peinado o accesorio característico. Rellena con algodón sintético para mantener una forma uniforme y añade un broche para colgarlo fácilmente.



Materiales que necesitas

Estos mini peluches pueden elaborarse con materiales básicos de crochet que son fáciles de conseguir en cualquier mercería.



Hilaza de colores (piel, morado, amarillo, rojo, gris y violeta).

Gancho de crochet acorde al grosor del hilo.

Algodón sintético para relleno.

Aguja lanera para coser los detalles.

Hilo negro para bordar el rostro.

Aros para llavero o mosquetones pequeños.

Tijeras.

Con estas cuatro ideas podrás crear amigurumis inspirados en KPop Demon Hunters y los Saja Boys para decorar tu mochila antes del regreso a clases. Además de ser un accesorio original, también son un proyecto de crochet perfecto para practicar puntos básicos y personalizar tus útiles escolares con un diseño hecho por ti.