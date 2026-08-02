4 ideas para hacer peluches tipo crochet de KPop Demon Hunters y Saja Boys para decorar tu mochila antes del regreso a clases
Las Guerreras KPop ya conquistaron al mundo; ahora pueden convertirse en el detalle más distintivo de tu mochila.
Los accesorios personalizados se han convertido en una de las tendencias favoritas para el regreso a clases, y los amigurumis son una opción ideal para darle un toque único a cualquier mochila. Si además eres fan de KPop Demon Hunters y los Saja Boys, puedes crear pequeños peluches inspirados en sus personajes para llevarlos contigo todos los días.
Lo mejor de estas manualidades es que no ocupan mucho material y pueden hacerse en un tamaño compacto para utilizarlos como llaveros o colgantes. Con un poco de hilo, relleno y creatividad tendrás un accesorio original que llamará la atención desde el primer día de clases.
Cómo hacer mini peluches de crochet inspirados en KPop Demon Hunters y en Saja Boys
Estos amigurumis están pensados para ser ligeros y fáciles de colgar en cierres o asas de mochilas. Puedes adaptarlos a los colores que más te gusten o agregar pequeños detalles para hacerlos aún más personalizados.
- Mini Rumi con su característica trenza. Teje una base sencilla en color piel y utiliza hilo morado para recrear su peinado. Agrega pequeños detalles dorados en el atuendo y coloca un aro metálico para convertirlo en llavero.
- Mira con su estilo musical. Usa hilo amarillo para la ropa y un tono rojo intenso o fucsia para el cabello. Puedes bordar los ojos con hilo negro y añadir un pequeño gancho para sujetarlo al cierre principal de la mochila.
- Jinu de los Saja Boys. Crea el cuerpo con puntos bajos para darle firmeza y borda líneas grises sobre la ropa para representar su vestuario. Completa el diseño con pequeñas orejas tejidas y un llavero metálico resistente.
- Chibi Mystery en versión amigurumi. Elabora una figura pequeña utilizando hilo violeta para destacar su peinado o accesorio característico. Rellena con algodón sintético para mantener una forma uniforme y añade un broche para colgarlo fácilmente.
Materiales que necesitas
Estos mini peluches pueden elaborarse con materiales básicos de crochet que son fáciles de conseguir en cualquier mercería.
- Hilaza de colores (piel, morado, amarillo, rojo, gris y violeta).
- Gancho de crochet acorde al grosor del hilo.
- Algodón sintético para relleno.
- Aguja lanera para coser los detalles.
- Hilo negro para bordar el rostro.
- Aros para llavero o mosquetones pequeños.
- Tijeras.
Con estas cuatro ideas podrás crear amigurumis inspirados en KPop Demon Hunters y los Saja Boys para decorar tu mochila antes del regreso a clases. Además de ser un accesorio original, también son un proyecto de crochet perfecto para practicar puntos básicos y personalizar tus útiles escolares con un diseño hecho por ti.