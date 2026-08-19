La procrastinación puede estar relacionada con la manera en que gestionas las emociones incómodas que aparecen frente a una obligación. Si alguna vez has dejado para después lavar los platos, responder un mensaje, hacer una llamada o comenzar una tarea que apenas te tomaría unos minutos, quizá no se trate de falta de disciplina.

¿Por qué procrastinamos incluso las tareas más sencillas?

La procrastinación no siempre significa evitar una actividad complicada. A veces basta con que una tarea provoque aburrimiento, ansiedad, frustración o inseguridad para que el cerebro prefiera buscar algo que genere una sensación agradable e inmediata.



Miedo a equivocarse. Cuando existe temor a no hacer algo suficientemente bien, comenzar puede convertirse en una fuente de tensión. Posponer la actividad proporciona un alivio momentáneo porque permite escapar de esa sensación. Ansiedad o sensación de agobio. Una tarea puede parecer mucho más grande de lo que realmente es cuando se piensa en todo lo que implica. Esa percepción puede generar ansiedad y hacer que sea más sencillo decir "lo haré después" que dar el primer paso.

La psicología confirma que las personas que posponen tareas sencillas no son perezosas, sino por un problema de emociones|Canva Aburrimiento. Las actividades repetitivas o poco estimulantes también pueden provocar procrastinación. En esos casos, el cerebro puede inclinarse por alternativas que ofrecen una recompensa inmediata, como revisar el celular, ver videos o navegar por redes sociales. Inseguridad. Dudar de las propias capacidades también puede alimentar el aplazamiento. Si una persona piensa que no podrá completar correctamente una actividad, evitarla durante un rato puede convertirse en una manera de reducir temporalmente esa incomodidad.

¿Qué ocurre en el cerebro cuando procrastinamos?

La procrastinación implica una tensión entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que queremos sentir en ese momento. Ante una actividad que genera malestar, los sistemas relacionados con la recompensa pueden favorecer una alternativa más agradable e inmediata.

La corteza prefrontal participa en funciones como la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones.

La psicología confirma que las personas que posponen tareas sencillas no son perezosas, sino por un problema de emociones|Canva

Cuando una persona se encuentra bajo estrés o experimenta emociones intensas, mantener la atención sobre una obligación puede resultar más difícil. Por eso, de acuerdo con Mente Contenta, procrastinar una tarea puede funcionar como una estrategia de regulación emocional a corto plazo: evitas aquello que te incomoda y experimentas alivio durante unos minutos. El problema aparece cuando ese alivio momentáneo termina aumentando el estrés, la culpa o la presión posteriormente.

Entonces, ¿procrastinar significa que eres flojo?

No necesariamente. Reducir la procrastinación a la pereza puede ocultar las razones que realmente están detrás del comportamiento. Identificar qué emoción aparece justo antes de aplazar una actividad puede ser un primer paso para cambiar el patrón. Una estrategia sencilla consiste en dejar de pensar en toda la tarea y concentrarse únicamente en comenzar. En lugar de "tengo que ordenar toda la habitación", puedes plantearte "voy a recoger durante cinco minutos". Hacer que el primer paso sea pequeño puede disminuir la sensación de agobio y facilitar que continúes.

La psicología confirma que las personas que posponen tareas sencillas no son perezosas, sino por un problema de emociones|Canva

También puede ser útil preguntarte: "¿Qué estoy tratando de evitar sentir al no hacer esto?" La respuesta puede revelar si detrás del aplazamiento hay aburrimiento, miedo, ansiedad, perfeccionismo o simplemente cansancio. Procrastinar ocasionalmente es algo común. Sin embargo, de acuerdo con The New York Times, cuando se convierte en un patrón constante que afecta el trabajo, los estudios, las relaciones o el bienestar, puede ser conveniente hablar con un profesional de la salud mental para comprender qué está ocurriendo y encontrar estrategias adecuadas.