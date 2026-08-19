Hora LÍMITE para votar por el segundo Capitán de la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 esta noche

Una vez que hemos entrado en la fase final de MasterChef 24/7, cualquier cosa podría suceder dentro la cocina más popular de todo México y es que tal como o vimos en el martes de Beneficios y Castigos, la Eliminación está a la vuelta de la esquina para todos los participantes del reality.

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Sin nada definido aún, esta etapa ha exigido a los Cocineros llevar sus límites más allá, por lo que prácticamente, cada Reto será una final, por ello, la noche del martes se abrieron votaciones para que tú puedas elegir al segundo Capitán de la Batalla por Equipos de este miércoles 19 de agosto, una de las más esperadas de la temporada.

¿Hasta qué hora puedo votar en MasterChef 24/7 para elegir al segundo Capitán HOY?

En el universo de MasterChef 24/7 nuestro público tiene la última palabra en las decisiones más importantes y por ello podrá votar para elegir quien será el Capitán o Capitana esta noche en la Batalla por Equipos, por lo que tienes hasta que la gala de inicio en punto de las 8:30 pm pues instantes después nuestra querida conductora Claudia Lizaldi anunciará que han cerrado votaciones por lo que no se recibirá un voto más.

El ser Capitán o Capitana de un Equipo en MasterChef 24/7 podría significar subir al Balcón de la Salvación en caso de ganar el Reto, además de poder elegir a un Cocinero más que subirá, asegurando su permanencia durante la próxima Eliminación de este jueves.

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¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Para que puedas elegir por el participante que quieras que sea el segundo Capitán de la Batalla por Equipos tendrás varias maneras de hacerte escuchar:

