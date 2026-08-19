¡Nuevo look de Karely Ruiz! Este es el color de cabello en tendencia que eligió la influencer

De manera sorpresiva, después de vivir un notorio cambio de look, Karely Ruiz retocó de nueva cuenta aspectos de su cabello y sorprendió con un nuevo teñido. La influencer y modelo compartió en sus redes sociales cómo luce su nueva melena, pues siempre se caracterizó por un oscuro intenso. Estas son las imágenes de la regiomontana y cuáles son las reacciones de su público.

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¿Por qué Karely Ruiz se cambió el color de su cabello?

Hace unos días la creadora de contenido sorprendió al anunciarle a su público que cambió de corte, pues tocó quitarse de encima el pelo maltratado. Allí le recomendó a sus seguidores que no se decoloren, pues eso trae consecuencias difíciles de revertir. Ella misma presumió que eligió el corte bob, el cual fue bastante comentado en sus diferentes redes.

Sin embargo, el cambio no se quedó solamente en el corte, sino ahora en un nuevo color. Ella comenzó a presumir en su cuenta de TikTok, cómo pasó del negro intenso a un castaño bastante particular. Aunque de inmediato le comentaron que es una peluca, ella también se enganchó contestándole a quienes empezaron a criticarla.

Es decir, parece que en medio de su renovación, prefirió “ayudarse” con la peluca, en lo que el proceso le permite encontrar salud con su melena que se lastimó con los detalles ya platicados. Además, lo elegido en cuanto a color, le queda perfecto a Karely Ruiz según las tendencias que se encuentran vigentes en este verano de 2026.

Karely Ruiz: ¿qué otro castaño es tendencia en este verano?

Parece que la influencer está buscando un cambio total, entendiendo también que acaba de vivir un proceso complicado tras el asalto y robo ejecutado en la casa de ella y su esposo. Sin embargo, hablando específicamente del mundo de la belleza y los looks de verano, el castaño luce asombroso específicamente con 3 propuestas. Tú eres libre de escogerlas o adaptarla a tus necesidades.