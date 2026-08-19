La Chef Zahie de MasterChef 24/7 comparte su receta de pizza sin horno: ingredientes y pasos
La jueza de MasterChef 24/7 compartió en sus redes sociales esta receta fácil y deliciosa.
¿Quieres preparar una pizza en casa, pero no tienes las herramientas necesarias? La Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, compartió en YouTube una alternativa sencilla para disfrutar de este clásico italiano sin necesidad de contar con un horno de piedra. Es una alternativa sencilla y económica y que puedes personalizar con tus ingredientes favoritos para convertirla en el platillo perfecto de una reunión familiar.
MasterChef 24/7: receta de la Chef Zahie de pizza sin horno
"Aprende a preparar pizzas fritas deliciosas sin necesidad de un horno de piedra. Esta receta es perfecta para disfrutar viendo el fútbol. Si buscas cómo hacer pizzas en casa pero no cuentas con el equipo profesional, este método te salvará la tarde", explicó la Chef de MasterChef México 2026 en su canal, en el que mostró el paso a paso de la preparación.
Para elaborar esta receta de pizza frita necesitarás los siguientes ingredientes:
- 1 kilo de harina de trigo.
- 800 ml de agua a temperatura ambiente.
- Sal, al gusto.
- Levadura.
- 30 ml de aceite de oliva.
- Aceite suficiente para freír.
- Harina o sémola, para trabajar la masa.
- Salsa de jitomate, al gusto.
- Jamón, al gusto.
- Orégano, al gusto.
- Comino, opcional.
- Romero, opcional.
- Queso parmesano recién rallado.
- Toppings al gusto.
Tip de la Chef Zahie: para ayudar a activar la levadura se puede utilizar un poco de miel o azúcar y procurar que el agua tenga un poco de calor, sin que esté demasiado caliente.
La receta destaca por utilizar una masa hidratada que requiere varias horas de reposo antes de freírse. Además, una de sus ventajas es que se puede personalizar con diferentes salsas, quesos, especias y toppings.
¿Cómo preparar la pizza sin horno de la Chef Zahie?
1. Prepara la masa
Coloca los 800 ml de agua a temperatura ambiente en una batidora, de preferencia utilizando el gancho. Después, incorpora poco a poco el kilo de harina y comienza a mezclar. Agrega la sal y, posteriormente, la levadura. Continúa amasando hasta que los ingredientes comiencen a integrarse.
2. Agrega el aceite de oliva
Cuando la harina haya comenzado a hidratarse, incorpora los 30 ml de aceite de oliva y continúa amasando. La Chef Zahie explica que la masa puede quedar bastante pegajosa en este punto, pero esto es normal debido a su alto nivel de hidratación.
3. Deja reposar la masa
Coloca la masa sobre una superficie de trabajo previamente enharinada o con un poco de aceite. Realiza algunos dobleces para ayudar a desarrollar el gluten. Después, divide la masa en aproximadamente cinco o seis porciones y forma bolitas. Colócalas en un recipiente dejando espacio entre cada una, pues aumentarán de tamaño. Cubre y lleva al refrigerador durante al menos 12 horas.
4. Saca la masa del refrigerador
Después del reposo en refrigeración, retira las porciones y déjalas aproximadamente dos horas a temperatura ambiente antes de bolearlas y trabajarlas. La masa debe haber aumentado de tamaño y presentar una textura más elástica.
5. Forma las pizzas
Espolvorea un poco de harina o sémola sobre la superficie y comienza a estirar cada bolita con las manos, empezando por los bordes. La Chef Zahie recomienda trabajar la masa con las manos para conservar su estructura y evitar retirar todo el aire que se generó durante el reposo. No importa si la pizza no queda perfectamente redonda; lo importante es conseguir una pieza con un grosor adecuado para freírla.
6. Fríe la pizza sin utilizar horno
Este es el secreto de la receta. En lugar de colocar la masa en un horno, calienta suficiente aceite en una sartén y fríe la pizza. El aceite no debe estar excesivamente caliente, ya que la masa podría quemarse por fuera antes de cocinarse correctamente. Coloca la masa con cuidado y deja que se fría hasta que esté dorada. Durante la cocción aparecerán pequeñas burbujas en la superficie. Cuando esté lista, retírala y colócala sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
7. Agrega la salsa y los toppings
Una vez que la pizza esté frita, córtala por la mitad y coloca salsa de jitomate en ambos lados. Después añade las rebanadas de jamón y los toppings que prefieras. Para darle más sabor, puedes agregar orégano, comino o romero. Finalmente, termina con queso parmesano recién rallado.
La propuesta de la Chef Zahie de MasterChef 24/7 demuestra que no es indispensable tener un horno de piedra para preparar una pizza casera. Con una sartén, aceite caliente y una masa que haya tenido suficiente tiempo de reposo, es posible conseguir una preparación dorada y crujiente.
Además, esta pizza sin horno puede adaptarse fácilmente a los gustos de cada persona. Puedes cambiar el jamón por otros ingredientes, añadir diferentes quesos o experimentar con distintas especias y toppings. La clave está en tener paciencia con la masa y respetar sus tiempos de reposo para conseguir una pizza frita con una textura ligera, elástica y llena de sabor.