Encontrar pequeñas telarañas finas en las esquinas del techo: qué significa y por qué es importante saber cómo actuar

Si al levantar la mirada encuentras telarañas muy finas acumuladas en las esquinas del techo, no necesariamente significa que tengas una infestación. En muchos casos, estas estructuras pertenecen a pequeñas arañas domésticas que buscan lugares tranquilos y poco transitados para capturar insectos.

¿Qué arañas hacen estas pequeñas telarañas?

La apariencia de la tela puede dar algunas pistas sobre su posible responsable. Entre las más habituales dentro de las viviendas están las arañas de la familia Pholcidae, conocidas por sus patas extremadamente largas y delgadas.



Arañas de sótano o patudas. Las arañas de sótano suelen instalarse en esquinas altas, techos, sótanos y zonas poco perturbadas. Sus telas son irregulares, ligeras y parecen una pequeña nube de hilos entrecruzados. Es posible que incluso veas a la propia araña suspendida entre los hilos. Aunque su aspecto puede resultar inquietante, las especies domésticas de este grupo generalmente no representan un problema para las personas.

Encontrar pequeñas telarañas finas en las esquinas del techo: qué tipo de araña las hace y cómo eliminarlas|Canva Arañas comunes de casa. Otras arañas que viven en interiores construyen telarañas en forma de sábana, embudo o estructuras irregulares para atrapar pequeños insectos. Pueden aparecer detrás de muebles, en rincones y cerca de ventanas o techos. Por eso, de acuerdo con The Objective, encontrar una pequeña tela aislada no permite identificar con absoluta certeza qué especie la produjo. La forma de la telaraña, el lugar donde aparece y el aspecto de la araña son algunas de las pistas que pueden ayudar.

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¿Cómo eliminar las telarañas que hacen estas arañas?

No necesitas complicarte para retirar estas estructuras. Lo más importante es evitar que se acumulen y reducir las condiciones que favorecen la presencia de arañas.



Aspira las esquinas. Utiliza una aspiradora con tubo o un plumero de mango largo para retirar las telas de las esquinas del techo. Hazlo con cuidado para evitar que el polvo y los restos caigan sobre los muebles. Si aparecen constantemente, incorporar esta limpieza a la rutina semanal puede ayudar a mantenerlas bajo control. Reduce los insectos dentro de casa. Las arañas permanecen donde encuentran alimento. Disminuir la cantidad de insectos puede hacer que determinadas zonas resulten menos atractivas para ellas. Por la noche, evita mantener encendidas durante mucho tiempo las luces exteriores que atraen insectos hacia puertas y ventanas, especialmente si estas permanecen abiertas.

Encontrar pequeñas telarañas finas en las esquinas del techo: qué tipo de araña las hace y cómo eliminarlas|Canva Sella grietas y posibles entradas. Revisa marcos de ventanas, puertas, paredes y otras zonas por las que puedan entrar pequeños animales. Sellar grietas y colocar mosquiteros puede reducir el acceso desde el exterior. Controla la humedad. Algunas especies de arañas pueden encontrarse con mayor frecuencia en lugares oscuros, tranquilos y húmedos. Si tienes habitaciones con exceso de humedad, mejora la ventilación o utiliza un deshumidificador cuando sea necesario.

¿En qué momento deberías preocuparte?

Encontrar ocasionalmente una telaraña en una esquina no significa por sí solo que exista una infestación. Sin embargo, de acuerdo con EuropaPress, si aparecen numerosas arañas de forma constante, encuentras muchos ejemplares o no puedes identificar una araña que consideras potencialmente peligrosa, evita manipularla directamente.

En esos casos, puede ser más prudente solicitar una identificación profesional, especialmente si las arañas aparecen repetidamente en diferentes zonas de la vivienda. La próxima vez que encuentres esos pequeños hilos en el techo, antes de pensar que necesitas una limpieza profunda, observa el rincón: la tela puede estar revelando simplemente qué pequeño visitante decidió convertirlo en su refugio.