Manualidades de Kpop Demon Hunters: 6 ideas para hacer carpetas personalizadas

Las carpetas escolares no tienen por qué ser simples. Con un poco de creatividad puedes transformarlas en accesorios únicos inspirados en el universo de KPop Demon Hunters, combinando colores vibrantes, personajes, texturas y detalles brillantes. Además de proteger tus apuntes, estas manualidades harán que cada materia tenga un estilo completamente personalizado.

Ideas para personalizar tus carpetas con KPop Demon Hunters

Desde portadas con relieve hasta separadores temáticos, estas propuestas son fáciles de realizar y te permitirán organizar tus útiles mientras reflejan tu gusto por esta historia llena de acción, música y color.

