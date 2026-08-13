Manualidades de Kpop Demon Hunters: 6 ideas para hacer carpetas personalizadas
Con materiales económicos puedes crear carpetas que parecen compradas en una tienda de KPop
Las carpetas escolares no tienen por qué ser simples. Con un poco de creatividad puedes transformarlas en accesorios únicos inspirados en el universo de KPop Demon Hunters, combinando colores vibrantes, personajes, texturas y detalles brillantes. Además de proteger tus apuntes, estas manualidades harán que cada materia tenga un estilo completamente personalizado.
Ideas para personalizar tus carpetas con KPop Demon Hunters
Desde portadas con relieve hasta separadores temáticos, estas propuestas son fáciles de realizar y te permitirán organizar tus útiles mientras reflejan tu gusto por esta historia llena de acción, música y color.
- Separadores impresos para cada materia. Imprime diseños inspirados en KPop Demon Hunters y utilízalos como separadores para organizar tus asignaturas. Puedes elegir un personaje distinto para cada materia o combinar diferentes ilustraciones con colores llamativos para identificar cada sección de un vistazo.
- Portada con relieves de foami. Recorta figuras en foami de colores como estrellas, rayos, corazones, micrófonos o letras con el nombre de la serie. Pega las piezas sobre la portada para crear un efecto en relieve que haga que tu carpeta destaque desde el primer momento.
- Etiquetas escolares personalizadas. Diseña etiquetas con el nombre de la materia, tu nombre y pequeños elementos inspirados en KPop Demon Hunters. Puedes imprimirlas en papel adhesivo o plastificarlas con cinta transparente para que duren mucho más tiempo.
- Decoración con personajes estilo chibi. Imprime ilustraciones de los personajes en versión chibi, recórtalas cuidadosamente y protégelas con cinta transparente o papel autoadherible antes de pegarlas. Esta técnica ayuda a que resistan mejor el uso diario y le da un toque muy tierno a la carpeta.
- Hojas de notas temáticas. Incluye algunas hojas decoradas para escribir recordatorios, pendientes o apuntes importantes. Puedes agregar bordes con estrellas, rayos, corazones o pequeños detalles inspirados en la estética de KPop Demon Hunters para mantener la temática en todo el interior.
- Collage con ilustraciones. Cubre toda la portada con un collage formado por diferentes imágenes, colores y elementos decorativos relacionados con KPop Demon Hunters. Después, protege el diseño con papel contact transparente para evitar que se desgaste y conservar la carpeta en buen estado durante todo el ciclo escolar.