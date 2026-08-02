El regreso a clases también es la oportunidad perfecta para personalizar tus útiles escolares, y si KPop Demon Hunters se convirtió en una de tus películas favoritas de Netflix, puedes llevar su estilo hasta tu horario escolar. Con materiales sencillos que probablemente ya tienes en casa, es posible crear un diseño colorido, divertido y lleno de detalles inspirados en la historia. No necesitas ser un experto en manualidades para conseguir un buen resultado. Estas ideas son fáciles de hacer, económicas y te ayudarán a convertir una simple hoja con tus clases en un accesorio que refleje tu personalidad durante todo el ciclo escolar.

Cómo decorar tu horario escolar inspirado en KPop Demon Hunters

Con cartón reciclado, colores vibrantes y algunos elementos decorativos puedes transformar por completo tu horario. Estas son seis ideas para darle un estilo digno de una estrella del K-pop.



Crea marcos en relieve con cartón. Recorta figuras como estrellas, rayos o corazones utilizando cartón de cajas de cereal. Píntalas en tonos rosa, morado, dorado o plateado y pégalas alrededor del horario para darle un efecto en 3D.

Recorta figuras como estrellas, rayos o corazones utilizando cartón de cajas de cereal. Píntalas en tonos rosa, morado, dorado o plateado y pégalas alrededor del horario para darle un efecto en 3D. Haz un fondo tipo collage. Recorta imágenes, letras o patrones de revistas viejas y combínalos para crear un diseño inspirado en los pósters y álbumes de grupos de K-pop. Después coloca encima tu horario para que destaque.

Manualidades de Kpop Demon Hunters: 6 ideas de cómo decorar tu horario escolar|IA

Recorta imágenes, letras o patrones de revistas viejas y combínalos para crear un diseño inspirado en los pósters y álbumes de grupos de K-pop. Después coloca encima tu horario para que destaque. Enmarca cada sección con Washi Tape. Utiliza cintas decorativas con glitter, estampados o colores pastel para separar los días de la semana y las materias. Además de verse bonito, hará que el horario sea más fácil de leer.

Utiliza cintas decorativas con glitter, estampados o colores pastel para separar los días de la semana y las materias. Además de verse bonito, hará que el horario sea más fácil de leer. Dibuja a tus personajes favoritos. Agrega pequeñas ilustraciones de Rumi, Mira o Zoey en las esquinas o entre los espacios libres del horario. También puedes imprimir imágenes pequeñas y pegarlas si no te gusta dibujar.

Agrega pequeñas ilustraciones de Rumi, Mira o Zoey en las esquinas o entre los espacios libres del horario. También puedes imprimir imágenes pequeñas y pegarlas si no te gusta dibujar. Añade un efecto brillante. Coloca calcomanías holográficas, estrellas metálicas o una mica transparente con destellos para proteger el horario y darle un acabado llamativo que dure todo el ciclo escolar.

Manualidades de Kpop Demon Hunters: 6 ideas de cómo decorar tu horario escolar|IA

Coloca calcomanías holográficas, estrellas metálicas o una mica transparente con destellos para proteger el horario y darle un acabado llamativo que dure todo el ciclo escolar. Haz un horario desplegable. Pega tu horario sobre una cartulina con pestañas dobladas para que pueda mantenerse de pie sobre el escritorio. Es una opción práctica si haces tarea o estudias en casa.

Materiales que puedes utilizar para decorar tu horario escolar de KPop Demon Hunters

Lo mejor de estas manualidades es que no requieren comprar muchos materiales. Puedes reutilizar objetos que ya tienes y combinarlos con algunos accesorios de papelería para obtener un resultado creativo.



Cartón de cajas de cereal.

Cartulina de colores.

Tijeras y pegamento.

Plumones o marcadores.

Washi Tape.

Calcomanías o stickers brillantes.

Revistas para hacer collage.

Mica transparente o papel adhesivo para proteger el horario.

Con estas ideas podrás crear un horario escolar único inspirado en KPop Demon Hunters, combinando colores vibrantes, detalles brillantes y elementos personalizados que harán más divertido el regreso a clases. Además de decorar tus útiles, también es una excelente actividad para desarrollar tu creatividad utilizando materiales fáciles de conseguir.