No tires las latas de verduras, son un tesoro: así puedes crear dulceros para los cumpleaños de los niños
No es necesario que tires estos elementos, y que podrás darle una idea increíble para decorar tu casa.
Las latas de verduras son conservas muy utilizadas por muchas personas que la emplean a diario en la alimentación, y que tienen la facilidad de traer diversos alimentos que pueden incorporarse a una ensalada o más bien cocidas. Pero, el gran dilema pasa cuando las usamos y no sabemos qué hacer con ellas, y que muchos tienden a botarlas a la basura, pero lo que seguro desconocías es que gracias a la técnica DIY podrás darle un nuevo uso y crear unos dulceros para decorar tu casa.
Tal como mencionábamos anteriormente, las latas de verduras son envases metálicos que conservan vegetales cocidos y que se caracteriza por eliminar bacterias, y asegurar así una larga duración sin la necesidad de agregar químicos. Gracias a que el cierre es totalmente hermético, los alimentos se podrán conservar durante un gran tiempo y vienen listas para poder comer en guisos, sopas o pueden incorporarse a ensaladas.
Entre las ventajas que debemos mencionar de las latas de verduras es que son rápidas de consumiry en tan poco tiempo. Pero, una vez que se agota su contenido, hay quienes lo terminan botando a la basura, y estamos cometiendo un grave error. Para eso, está la técnica DIY y que consiste en la reutilización de objetos que creíamos que estaban en desuso y contribuir no sólo al cuidado del medio ambiente sino al ahorro de dinero. Por este motivo, es que podrás hacer unos dulceros para decorar el hogar.
Elementos para reciclar las latas de verduras
- Latas de verduras vacías
- Foami
- Pintura acrílica
- Silicona caliente
@honeymanualidades ♻️Reciclemos una lata de verduras Comenta muchos 💜💜💜 si necesitas molde de la flor. Déjame saber en comentarios si tienes alguna duda, con gusto te ayudo😊 déjame saber también si lo harías y como lo usarías 🥰 se me ocurre que además de portalápices puede ser un excelente centro de mesa o souvenir (recordatorio en Colombia) 🤭💜 Este fué mi regalo para la hermosa @arteyletras_andreaflorez Combiné flores, morado y chocolates (creo que le encantó) jeje 🥰 Paso a paso del moño en el video anterior 🎀 . #♻️ #reciclar #latas #lataverduras #portalapices #floresenfoami #gomaeva #manualidades #souvenir #recordatorio #centrodemesa #diy ♬ sonido original - Honey Manualidades con Foami
Cómo reciclar las latas de verduras
- Lavar bien las latas de verduras
- Lijar ligeramente para que no quede ninguna rebaba y para que la pintura se adhiera mejor
- Forrar los envases utilizando tiras de foami liso o diamantado, asegurando bordes limpios y una estructura firme que sirve como base para los dulces
- Podrás usar texturas, figuras en relieve, moldes recortados con precisión, moños o pequeños detalles pintados que le dan un aspecto más detallado