No tires las latas de verduras, son un tesoro: así puedes crear dulceros para los cumpleaños de los niños

Las latas de verduras son conservas muy utilizadas por muchas personas que la emplean a diario en la alimentación, y que tienen la facilidad de traer diversos alimentos que pueden incorporarse a una ensalada o más bien cocidas. Pero, el gran dilema pasa cuando las usamos y no sabemos qué hacer con ellas, y que muchos tienden a botarlas a la basura, pero lo que seguro desconocías es que gracias a la técnica DIY podrás darle un nuevo uso y crear unos dulceros para decorar tu casa.

Tal como mencionábamos anteriormente, las latas de verduras son envases metálicos que conservan vegetales cocidos y que se caracteriza por eliminar bacterias, y asegurar así una larga duración sin la necesidad de agregar químicos. Gracias a que el cierre es totalmente hermético, los alimentos se podrán conservar durante un gran tiempo y vienen listas para poder comer en guisos, sopas o pueden incorporarse a ensaladas.

Entre las ventajas que debemos mencionar de las latas de verduras es que son rápidas de consumiry en tan poco tiempo. Pero, una vez que se agota su contenido, hay quienes lo terminan botando a la basura, y estamos cometiendo un grave error. Para eso, está la técnica DIY y que consiste en la reutilización de objetos que creíamos que estaban en desuso y contribuir no sólo al cuidado del medio ambiente sino al ahorro de dinero. Por este motivo, es que podrás hacer unos dulceros para decorar el hogar.

Elementos para reciclar las latas de verduras

Latas de verduras vacías

Foami

Pintura acrílica

Silicona caliente

Cómo reciclar las latas de verduras