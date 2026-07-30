En el mundo de la repostería que semana a semana inunda las clases del Mundo MasterChef 24/7, hay ingredientes que logran robarse el show por completo. La crema de pistache se ha posicionado como uno más llamativos para elevar cualquier creación dulce a un nivel profesional. Con su característico color verde brillante y un perfil suave pero profundo, este manjar de origen italiano —que muchos comparan con una versión gourmet de la tradicional crema de avellanas— se ha vuelto un imprescindible de la alta cocina.

A diferencia de la pasta de pistache (que suele ser más densa) o de la mantequilla pura de fruto seco (que carece de endulzantes), la verdadera crema de pistache destaca por combinar el fruto seco procesado con chocolate blanco y lácteos. Esta mezcla da como resultado una textura untuosa e irresistible, perfecta para rellenar la famosa barra de chocolate viral de Dubái, acompañar tostadas, bañar helados o dar vida a la crema pastelera de una tarta con masa filo, tal como sugieren portales especializados como Nerds with Knives.

¿Cómo hacer crema de pistache casera?

Aunque en el mercado existen diversas marcas que varían su fórmula añadiendo notas de extracto de almendra u óleo de oliva para suavizar la consistencia, preparar una versión artesanal de la crema de pistache en casa es un proceso accesible que garantiza frescura y un sabor auténtico.

Para lograr una crema perfecta con el sello de calidad de MasterChef 24/7, el secreto reside en utilizar pistachos pelados y blanqueados (sin sal). El primer paso consiste en triturar los frutos secos en un procesador de alimentos potente hasta obtener una pasta suave y liberada de sus aceites naturales. A continuación, se incorpora chocolate blanco previamente derretido a baño María, una pizca de leche en polvo y un toque sutil de mantequilla o aceite neutro para aportar fluidez.

El resultado es una crema de pistache llena de sabores y matices que no solo sirve como relleno de bizcochos o galletas, sino que también funciona como un toque elegante para decorar platos.

