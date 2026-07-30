En qué parte de la casa debes poner el Árbol de Jade en agosto para atraer la prosperidad

El Árbol de Jade es una de las plantas de interior más populares de todas y que es considerada como una de las grandes aliadas del Feng Shui, el antiguo sistema milenario de origen chino que busca la armonía en los espacios. Es por este motivo que se la llama el árbol del dinero y para que puedas atraer la abundancia a tu hogar, es fundamental que sepas donde colocar esta planta en la casa durante agosto para que la fortuna llegue a tu familia.

Caminos de la Vida | Programa 27 Julio 2026

Entre las características que debemos mencionar del Árbol de Jade es que su origen científico es Crassula Ovata, es originaria de Sudáfrica y Mozambique, en donde crece de manera silvestre en laderas rocosas, bosques abiertos y zonas secas; y que con el paso del tiempo se ha extendido en otras regiones del mundo, pero debido a que no toleran los espacios exteriores y han pasado a ser plantas de interior.

Por otro lado, el Árbol de Jade, llamada también planta del dinero, es conocida por su fuerte vínculo con el Feng Shui, este sistema filosófico taoísta de origen chino que busca la armonía en los espacios y que para esta disciplina, esta planta está asociada con la prosperidad, la abundancia y el éxito económico y es que sus hojas redondas y carnosas recuerdan a pequeñas monedas. Pero, la gran pregunta pasa por cuál es el lugar ideal para colocarla durante el mes de agosto.

En qué lugar debes colcoar el Árbol de Jade para atraer la abundancia

Ante la próxima llegada de un nuevo mes como agosto, hay personas que aprovecharán para reorganizar los espacios y poder atraer el éxito y la prosperidad a sus hogares. Es por este motivo que el Feng Shui recomendó el mejor lugar para colocar el Árbol de Jade es el sureste, que se encuentra asociada a la riqueza, la abundancia y el crecimiento económico.

Beneficios del Árbol de Jade y como cuidarlos

Entre los beneficios que tiene colocar el Árbol de Jade en el sector sureste, según el Feng Shui es que podrás activar la energía relacionada con el dinero y los proyectos personales; y para que resista, es clave que reciba mucha luz natural, aunque siempre de manera indirecta y que favorecerá el desarrollo y el flujo de la energía positiva.