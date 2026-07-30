Kpop Demon Hunters: 5 ideas de stickers, ideales para personalizar los tuppers este regreso a clases; son originales y divertidos

No cabe duda de que los tuppers nos salvan todo el tiempo; mantienen la comida fresca y nos permiten transportar nuestros snacks favoritos a cualquier lado, es por eso que utilizarlos este regreso a clases es la decisión correcta, especialmente para aquellos que pasan muchas horas fuera de casa, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores stickers para decorarlos con las figuras de Kpop Demon Hunters.

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Kpop Demon Hunters: Stickers para decorar tuppers este regreso a clases

Estos stickers no solo harán que reconozcas tus tuppers en automático sino que es una forma muy divertida de demostrar lo fan que eres de una de las películas más icónicas de todos los tiempos. Recuerda que puedes ajustarlos al tamaño que más prefieras.

Kpop Demon Hunters: Stickers del gato “Derpy Tiger”

Esta plantilla de stickers consiste en que esté el icónico personaje “Derpy Tiger”, el cual es un gatito azul que forma parte de la cinta. Tener estos stickers en tus tuppers definitivamente hará que resaltes en el salón de clases. Puedes colocarlos de la manera en que más lo prefieras.

Kpop Demon Hunters: Stickers con la lata de “Soda Pop”

Sin duda alguna uno de los elementos característicos de la película Kpop Demon hunters son las icónicas latas de “Soda pop” ya que incluso es el nombre de una de las canciones más populares de la película (misma que interpretan los Saja Boys) por lo que tenerla como sticker hará que tus tuppers luzcan sensacionales.

Kpop Demon Hunters: Stickers de los personajes en su versión de anime

Una manera muy original de tener stickers de los personajes de Kpop Demon Hunters es imprimiendolos en su versión anime. Si eres fan de este género sin duda alguna esta opción es ideal para ti. Puedes imprimir cada personaje o si lo prefieres todos en un mismo sticker, todo dependerá de tus gustos.

Stickers version anime de Kpop Demon Hunters|Crédito: Pinterest

Kpop Demon Hunters: Stickers versión miniatura

Esta plantilla, como su nombre lo indica, consiste en imprimir stickers de los personajes de Kpop Demon Hunters en una versión miniatura, igual puedes darle un toque especial si imprimes en un estilo de anime. Por otro lado, un elemento que distingue estos stickers de todos los demás es que cuenta con "lightsticks”.

Kpop Demon Hunters: Stickers de los Saja Boys

Esta plantilla consiste en stickers de los Saja Boys en una versión de anime, miniaturas y en sus distintas facetas, incluso las malvadas en donde son demonios. El contraste entre los colores claros y oscuros harán que tus tuppers destaquen mucho.