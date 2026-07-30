MasterChef 24/7: así se prepara la compota rápida de frutos rojos de la Chef Lili Cuéllar

La Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, compartió en las redes sociales el paso a paso para elaborar una compota rápida de frutos rojos, una preparación ideal para utilizar como relleno de pasteles, decoración de postres, acompañamiento de cheesecakes o incluso para disfrutar con yogur y pan tostado. Esta es la receta básica que llevó a las clases en el reality culinario y que los cocineros han utilizado en más de una ocasión.

MasterChef 24/7: la receta de compota de frutos rojos de la Chef Lili

"¿El secreto para elevar cualquier postre puede estar en una cucharada? Hoy quiero compartirles una preparación que nunca falta en mi cocina: una compota rápida de frutos rojos", explicó la experta en repostería de MasterChef México 2026 para acompañar la publicación en Instagram, en la que también invitó a sus seguidores a compartir sus ideas y preparaciones.

Ingredientes:



150 g de frambuesa

100 g de fresa cortada en cubos

35 g de azúcar

8 g de jugo de limón

6 g de grenetina en polvo

30 g de agua (para hidratar la grenetina)

La "Maestra del fuego" indicó que le encanta esta preparación porque es "sencilla, versátil y llena de sabor". Agregó que con unos cuantos ingredientes es posible "transformar un postre, darle ese toque fresco, ácido y equilibrar preparaciones más dulces como pasteles, tartas, mousses o cheesecakes".

Ideal para rellenar pasteles, decorar postres o acompañar tus creaciones al estilo de MasterChef 24/7.|Canva

Procedimiento:



Hidratar la grenetina en el agua durante 10 minutos. Cocinar las frutas con el azúcar y el jugo de limón durante 4-5 minutos, hasta que comiencen a deshacerse ligeramente. Retirar del fuego y agregar la grenetina hidratada. Mezclar hasta disolver por completo. Verter inmediatamente dentro del aro o en un molde de silicón.

Refrigeración:



Refrigerar durante 30-40 minutos o congelar de 15 a 20 minutos para acelerar el proceso.

"Para mí, las mejores recetas no siempre son las más complicadas… muchas veces son esos pequeños detalles los que hacen que un postre pase de rico a espectacular", explicó la Chef Lili Cuéllar, maestra de MasterChef México 2026.

La compota de frutos rojos es una de las preparaciones más utilizadas en repostería porque aporta color, frescura y un equilibrio entre el dulzor y la acidez. Gracias a la grenetina, mantiene una textura estable que facilita su uso como relleno o inserto en pasteles y mousses. Por su importancia, fue también una de las primeras preparaciones que la "Maestra del fuego" les enseñó a los cocineros.

Con esta receta los aficionados al reality culinario pueden recrear en casa una preparación profesional sin necesidad de técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

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