¿Qué es un cannolo? Aprende TODO sobre este postre italiano que conquistó a los cocineros de MasterChef 24/7

La cocina de MasterChef 24/7 no solo pone a prueba las habilidades de los participantes con ingredientes poco comunes, sino también con recetas icónicas de la gastronomía internacional. En una de las clases del reality culinario, el cannolo se convirtió el gran protagonista. Los cocineros pudieron aprender todo sobre este postre italiano y terminaron conquistados por sus sabores. Si tu también quieres aprender sobre esta preparación, sigue leyendo y descúbrelo.

MasterChef 24/7: ¿Qué es el cannolo?

De acuerdo con el sitio italiano Rosario, el Cannolo es un postre originario de la Sicilia. Añade que hoy "es conocido en todo el mundo, no solo por su delicioso sabor, sino que también porque los inmigrantes de esta región lo han llevado a todos los lugares donde han ido". En plural italiano es cannoli, y es considerado uno de los mayores símbolos de la repostería del país europeo.

Su nombre proviene de la palabra italiana que significa "pequeño tubo", una referencia directa a su característica forma cilíndrica. Esto es parte de lo que fue explicado en la clase de MasterChef 24/7 que tuvieron los cocineros sobre postres italianos. En la sesión también se les mostró cómo hacer gelato y tiramisú.

El postre está elaborado con una delgada masa que se enrolla sobre un molde metálico, se fríe hasta obtener una textura dorada y crujiente, y posteriormente se rellena con una suave crema preparada principalmente con queso ricotta endulzado con azúcar. Dependiendo de la receta, el relleno también puede incluir vainilla, ralladura de naranja o limón, canela e incluso pequeñas chispas de chocolate.

Una de las características más llamativas del cannolo es su decoración. Es común encontrarlo con pistaches triturados, almendras, avellanas o frutas cristalizadas en ambos extremos, mientras que una ligera capa de azúcar glass termina de darle su apariencia elegante.

El cannolo es uno de los postres más tradicionales de Sicilia y destaca por su masa crujiente rellena de queso ricotta.|Canva

El secreto para un cannolo perfecto, según la IA: MasterChef México

A simple vista puede parecer un postre sencillo, pero su elaboración requiere precisión. De acuerdo con ChatGPT, la masa debe quedar ligera, fina y perfectamente crujiente después de la fritura, mientras que el relleno necesita una consistencia cremosa, sin exceso de humedad.

Por esta razón, los chefs recomiendan rellenar el cannolo únicamente unos minutos antes de servirlo. Si permanece demasiado tiempo con la crema en su interior, la humedad del queso ricotta reblandece la masa y se pierde uno de los principales atractivos del postre: su inconfundible textura crujiente.

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