Manualidades de ‘Coraje, el perro cobarde': 4 ideas para hacer muñecos de crochet para niños

‘Coraje, el perro cobarde’ es una serie animada que nos cuenta las aventuras de Coraje, un perro que vive con Muriel y justo en una casa en medio de la nada. Aunque es una serie que se estrenó en 1999, sigue estando vigente; incluso ha llegado a las nuevas generaciones.

Si es uno de tus personajes favoritos, hoy te vamos a compartir 4 ideas que puedes usar para crear muñecos de crochet, ideal para que los niños del hogar sigan disfrutando del emblemático can con las manualidades.

¿Qué muñecos de crochet debo hacer?

Los muñecos de crochet se han popularizado en los últimos años, debido a su aspecto, además de poder crear todo tipo de personajes. Si quieres hacer peluches con forma de ‘Coraje, el perro cobarde’, te compartimos 4 ideas de manualidades que puedes usar para los niños:

Disfraz de berenjena: Realiza al pequeño perro y, aparte, crea un conjunto que sea en forma de berenjena, además de hacerle un pequeño gorro móvil que se le pueda poner o bajar.

De bebé: Recordemos que Muriel encontró al perro de bebé, triste y solo, explicando cómo inició la historia. Puedes recrearlo en crochet, solamente añádele un pequeño pañal tejido.

La familia completa: Si quieres más personajes, puedes incluir a los muñecos de Muriel y Justo con su roma y sus lentes.

Con suéter: Para algo más sencillo, puedes hacer la figura del perro para agregarle un suéter café que le puedas quitar o poner.

¿Dónde puedo ver ‘Coraje, el perro cobarde’?

Gracias a las plataformas, ahora es posible ver las 4 temporadas de ‘Coraje, el perro cobarde’, por lo que podrás ver todos sus episodios en HBO Max. Aunque es una serie animada, recordemos que combina la comedia con el horror, empleando monstruos o espectros absurdos.

Si eres amante de las manualidades, aprovecha para intentar los muñecos de crochet, usando algunas ideas creativas del emblemático personaje, ideal para que los niños también disfruten de las historias.