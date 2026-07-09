¡Funan a Ixdit, la acusan de robo en MasterChef 24/7, ella escucha TODO y estalla!

El rencor a Ixdit parece no tener fin en MasterChef 24/7 : sólo era cuestión de tiempo para que la bomba explotara y esto al fin ocurrió cuando, por culpa de ella y Emmanuel, la producción dejó sin sábanas ni cobijas a TODOS los participantes. .. ¡Ramahá y Carmen no se quedaron callados y soltaron una lluvia de funas en pleno "Noticiero Jochis" que dejó a todos con la boca abierta, pues hasta la acusaron de robo!

¿Cómo fue la "funa" contra Ixdit tras el reto delivery de MasterChef 24/7 y cómo reaccionó ella?

Como si la mala noche que pasaron los cocineros de MasterChef 24/7 no fuera suficiente, la Chef Isabel Carvajal volvió a poner el dedo en la herida al hablar del castigo y recordarle tanto a Ixdit como a Emmanuel que las reglas están para cumplirse.

La "Maestra de Fuego" no dejó hablar mucho a Carmen, quien quiso desahogarse de todo lo que su compañera le hizo a lo largo del reality, pero los ataques se reanudaron en el "Noticiero Jochis" creado por Luis y Ramahá: en este espacio, el yucateco soltó un auténtico bombazo... ¡exhibió a Ixdit por supuesto robo de comida y materiales de cocina!

"Resulta ser que al momento de que seguridad abre la bolsa, encuentran una leche condensada que está escasa en estos momentos, además que le encontraron una bolsa, un empaquetado con 500 gramos de chocolate amargo y le encontraron 3 aros de aluminio que son para repostería", narró Ramahá, quien no mencionó a Ixdit directamente pero sí dijo que se trató de una "rubia privilegiada".

"Me siento anonadada, no puedo creer que te exhiben TODA la semana por tramposa, por mentirosa, por alcahueta, por agresiva y ahora aparte por ratera, eso sí no es tener vergüenza (...) nos acaban de castigar por su culpa y la de su pareja, Emmanuel, y todavía se atreve otra vez a robar, ahora hay que verlos con lupa y cuidar nuestras pertenencias, y si falta algo ya sabemos quién es", estalló Michelle.

Carmen, por su lado, acusó a Ixdit y Emmanuel de tapar sus camas para tener intimidad y recordó que Ixdit le hizo mucho daño en un momento en que ella se encontraba vulnerable:

"Aquí hay un patrón común, y el patrón común es el ser una persona desconsiderada (...) cuando yo la estaba pasando muy mal una semana, se colgó de mí diciendo que hablé mal de ella, inventó eso para colgarse de mí, me puso en la Brigada de Limpieza (...) ah, pero la señora dice que yo la empujo, que Michelle la empuja (...) lo único que quiero es que la gente en su casa se dé cuenta, que finalmente abran los ojos", dijo Carmen.

Todo el chisme le llegó a Ixdit debido a los micrófonos, algo que no le agradó para nada a la cocinera, quien de estar en la sala se encerró en el lavabo para reconocer que no toleraba a sus compañeros:

"Me tengo que venir hasta acá, tengo que inhalar, exhalar, porque esas voces me empiezan a enfermar, no sé cómo les da su mente para tanto chisme, mitote, mentiras (...) cómo pueden exagerar las cosas y sacarlas de contexto a su favor, o sea, es tan fácil voltear las cosas para querer afectar que me sorprende", se lamentó Ixdit, quien dijo que Ramahá también roba cosas.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?