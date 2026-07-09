Qué significa que te hayas vuelvo “fifas” o te guste el futbol, según la psicología

El Mundial 2026 puso la fiebre futbolera a todo lo que da, no solo entre los aficionados recurrentes de este deporte, sino que también propició que más personas comenzaran a interesarse en los partidos, equipos y jugadores. Es por esto que en redes sociales se están volviendo virales los manuales de "cómo ser fifas", algo que más que una simple tendencia, tiene un significado increíble desde la psicología.

De acuerdo con un artículo de Psychology Today, el efecto de arrastre podría explicar por qué a tantas personas les está empezando a gustar el futbol, ya que es un fenómeno psicológico en el que los individuos adoptan comportamientos y creencias específicas al ver que una buena parte de su alrededor lo están haciendo. En este contexto, el visualizar a grupos de gente reunidos para los juegos de balompié, inevitablemente hace que tú también quieras unirte a estas actividades.

El “FOMO” podría ser la razón por la que hay tantos nuevos aficionados del futbol|Canva

¿Qué es el FOMO? La razón por la que tantas personas están volviéndose "fifas"

Otra de las situaciones por las que el Mundial 2026 dejó a tantos nuevos fanáticos del deporte, podría provenir del "FOMO", un término que es muy popular en plataformas de internet y que la generación Z tiene muy arraigada, según datos de Winley Online Library. Esta palabra es una abreviatura de "Fear Of Missing Out", que en su traducción al español significa "miedo a perderse algo", hablando de sensaciones de terceros.

Por lo que si nunca habías sentido interés por el balompié, pero con los partidos del Mundial 2026 y la emoción por la Selección Mexicana, ya te gusta esta disciplina, puede que todo haya iniciado como una sensación de "FOMO". En cuanto al apodo "fifas", se sabe que se originó en redes sociales como una forma irónica de referirse a los aficionados al futbol, pero que también puede referirse a personajes con actitudes misóginas, meciona un análisis de Enfoque de Igualdad AC.

Si el futbol te comenzó a gustar de pronto, la razón podría estar en la psicología|Canva

¿Por qué el Mundial 2026 se considera "histórico"?

Gran parte del revuelo que está causando el Mundial 2026 se debe también a que este evento deportivo se promocionó desde tiempo atrás como un "evento histórico", una descripción que resulta imposible de ignorar y que provocó que todos quisieran estar enterados de cada detalle. Esto se cree así porque es la primera edición con 48 equipos, es decir, 14 más que en los últimos 24 años, pues tal como indican reportes de la FIFA, de 1998 a 2022 solo se convocaban 32 selecciones.