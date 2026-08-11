Manualidades de Mascotas: 3 ideas creativas para confeccionar juguetes de cuerda reciclada para perros y gatos
Manualidades de Mascotas. Cómo hacer juguetes de cuerda reciclada con 3 ideas paso a paso.
Con diferentes elementos y un poco de imaginación podemos crear diferentes objetos de decoración o que cumplan una función determinada. Es a través de nuestra creatividad que podemos diseñar determinados objetos y así ocupar tiempo en relajarnos, entretenernos y generar diferentes sensaciones tras el trabajo concluido.
Las manualidades engloban a este tipo de procedimientos que nos permiten crear con simples pasos, pocos materiales y sin la necesidad de herramientas sofisticadas. En esta oportunidad, te proponemos aprender a crear juguetes para mascotas a partir de cuerda reciclada.
Manualidades de Mascotas
Este proyecto de manualidades es ideal para quienes tienen perros o gatos ya que los juguetes a crear cumplen una gran función con nuestros amigos de cuatro patas. A continuación se detallan tres ideas para que puedas hacerlos y no frustrarte en el intento:
Mordillo trenzado "8" con pelota de tenis
- Materiales: 3 tiras de cuerda trenzada gruesa o tiras de camisetas/remeras viejas de tela (de 1 metro cada una), 1 pelota de tenis usada.
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Paso a paso
- Realiza dos perforaciones opuestas en la pelota de tenis con cuidado.
- Pasa las 3 tiras de cuerda o tela juntas a través de los orificios de la pelota, dejando la pelota justo en el centro.
- A cada lado de la pelota, realiza un nudo apretado para fijarla en su lugar.
- Trenza los dos extremos de cuerda restantes de cada lado hasta llegar a las puntas y asegúralos con un nudo ciego doble.
De cuerdas a juguetes para mascotas
Un juguete para perro o gato es siempre una gran alternativa para que se mantengan en movimiento, agilicen sus habilidades y gasten energía a lo largo de cada día. Es por eso que las ideas de manualidades de esta oportunidad de seguro sumarán personas que se anime a hacerlos:
Ratón colgante de cuerda y cascabel
- Materiales: Cuerda fina de yute o sisal, un tubo de cartón (de papel higiénico), un cascabel pequeño, tijeras y pegamento no tóxico (o silicona caliente).
Paso a paso
- Aplasta el tubo de cartón por un extremo y ciérralo doblándolo hacia adentro para formar la cabeza del ratón. Antes de cerrarlo completamente, introduce el cascabel.
- Haz lo mismo con el extremo trasero, fijando un trozo de cuerda de unos 15 cm que sobresalga a modo de cola.
- Cubre la superficie externa del cartón enrollando de forma compacta la cuerda de sisal, pegándola punto por punto para que quede bien firme.
- Atraviesa un hilo o cuerda delgada en la parte superior para poder colgarlo del marco de una puerta o de una varita de juego.
Disco de fricción con nudo simio
- Materiales: Cuerda gruesa de algodón o yute (de unos 1.5 a 2 metros).
Paso a paso
- Enrolla la cuerda sobre los dedos de tu mano formando unos 4 o 5 bucles verticales paralelos.
- Toma el extremo largo de la cuerda y comienza a envolver firmemente los bucles por el centro en sentido horizontal, dando varias vueltas apretadas.
- Pasa el extremo restante por el interior de los bucles superiores e inferiores, rodeando la estructura para cerrar el nudo (conocido como nudo "puño de mono").
- Esconde el sobrante introduciéndolo hacia el centro con ayuda de la punta de unas tijeras.