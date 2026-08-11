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Manualidades de Mascotas: 3 ideas creativas para confeccionar juguetes de cuerda reciclada para perros y gatos

Manualidades de Mascotas. Cómo hacer juguetes de cuerda reciclada con 3 ideas paso a paso.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Con diferentes elementos y un poco de imaginación podemos crear diferentes objetos de decoración o que cumplan una función determinada. Es a través de nuestra creatividad que podemos diseñar determinados objetos y así ocupar tiempo en relajarnos, entretenernos y generar diferentes sensaciones tras el trabajo concluido.

Las manualidades engloban a este tipo de procedimientos que nos permiten crear con simples pasos, pocos materiales y sin la necesidad de herramientas sofisticadas. En esta oportunidad, te proponemos aprender a crear juguetes para mascotas a partir de cuerda reciclada.

Manualidades de Mascotas

Este proyecto de manualidades es ideal para quienes tienen perros o gatos ya que los juguetes a crear cumplen una gran función con nuestros amigos de cuatro patas. A continuación se detallan tres ideas para que puedas hacerlos y no frustrarte en el intento:

Mordillo trenzado "8" con pelota de tenis

  • Materiales: 3 tiras de cuerda trenzada gruesa o tiras de camisetas/remeras viejas de tela (de 1 metro cada una), 1 pelota de tenis usada.
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Paso a paso

  1. Realiza dos perforaciones opuestas en la pelota de tenis con cuidado.
  2. Pasa las 3 tiras de cuerda o tela juntas a través de los orificios de la pelota, dejando la pelota justo en el centro.
  3. A cada lado de la pelota, realiza un nudo apretado para fijarla en su lugar.
  4. Trenza los dos extremos de cuerda restantes de cada lado hasta llegar a las puntas y asegúralos con un nudo ciego doble.

De cuerdas a juguetes para mascotas

Un juguete para perro o gato es siempre una gran alternativa para que se mantengan en movimiento, agilicen sus habilidades y gasten energía a lo largo de cada día. Es por eso que las ideas de manualidades de esta oportunidad de seguro sumarán personas que se anime a hacerlos:

Ratón colgante de cuerda y cascabel

  • Materiales: Cuerda fina de yute o sisal, un tubo de cartón (de papel higiénico), un cascabel pequeño, tijeras y pegamento no tóxico (o silicona caliente).

Paso a paso

  1. Aplasta el tubo de cartón por un extremo y ciérralo doblándolo hacia adentro para formar la cabeza del ratón. Antes de cerrarlo completamente, introduce el cascabel.
  2. Haz lo mismo con el extremo trasero, fijando un trozo de cuerda de unos 15 cm que sobresalga a modo de cola.
  3. Cubre la superficie externa del cartón enrollando de forma compacta la cuerda de sisal, pegándola punto por punto para que quede bien firme.
  4. Atraviesa un hilo o cuerda delgada en la parte superior para poder colgarlo del marco de una puerta o de una varita de juego.

Disco de fricción con nudo simio

  • Materiales: Cuerda gruesa de algodón o yute (de unos 1.5 a 2 metros).

Paso a paso

  1. Enrolla la cuerda sobre los dedos de tu mano formando unos 4 o 5 bucles verticales paralelos.
  2. Toma el extremo largo de la cuerda y comienza a envolver firmemente los bucles por el centro en sentido horizontal, dando varias vueltas apretadas.
  3. Pasa el extremo restante por el interior de los bucles superiores e inferiores, rodeando la estructura para cerrar el nudo (conocido como nudo "puño de mono").
  4. Esconde el sobrante introduciéndolo hacia el centro con ayuda de la punta de unas tijeras.

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