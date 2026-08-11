Ideas DIY: Cómo crear felpudos artesanales con corchos de vino y mallas de plástico

Nuestro hogar se merece tanto respecto y atención como nuestro propio cuerpo. Y esto es lo que ha entendido una gran porción de la sociedad que no deja de llevar a cabo tareas de mantenimiento o embellecimiento de cada uno de sus espacios.

Ante lo último señalado, el diseño y decoración de nuestra casa no siempre depende de grandes modificaciones o inversiones abultadas. Muchas propuestas, como las ideas DIY (Hazlo tú mismo), sirven para que con nuestras propias manos podamos crear objetos decorativos en simples pasos.

¿Crear un felpudo para casa?

Las ideas DIY, que por lo general encontramos en redes sociales, tienen una gran cantidad de proyectos que pueden cambiar la imagen de nuestro hogar y agregarle toques de funcionalidad. Al respecto, hoy la propuesta destacada es la creación de felpudos artesanales con corchos de vino y mallas de plástico.

#DIY #crafts #manualidad #felpudo #art #felpudosdivertidos #thewitchisIN #handmade #arte ♬ Lights Are On - Instrumental - Edith Whiskers @mokala_art ✨DIY para brujas prácticas: Un felpudo con mucha MAGIA 🧙🏻 Me apetecía darle un aire distinto a la entrada de mi casa (y que me recordase un poquito menos a mi señora casera) así que quería customizar un felpudo con una frase que me encanta 🤩 Es una manualidad fácil y muy económica en la que podéis plasmar cualquier idea que se os ocurra. ✅ MATERIALES: • Felpudo, el que ya tengas en tu casa puede servir si no tiene dibujos o si no los encontrarás en cualquier bazar o ferretería. • Rotulador permanente grueso. Yo utilicé un POSCA negro de punta redonda pero podéis utilizar de otros tipos y colores (al gusto del creador). • Esparadrapo o cinta adhesiva, si vais a utilizar mi técnica o una cartulina grande para crear vuestra plantilla. • Papel y lápiz para hacer el boceto o tomar ideas. TIP EXTRA 💡: Usar ropa vieja y proteger la mesa, porque la tinta salpica y no queremos disgustos. Si mi casera pasa por aquí…que la magia la acompañe 🤭 ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna idea en mente para vuestro felpudo? 👁️👁️ #Felpudopersonalizado

Esta iniciativa resulta muy interesante ya que un felpudo en la entrada de casa cumple una función clave tanto práctica como estética, porque actúa como la primera barrera protectora al retener el polvo, la humedad y la suciedad del calzado, previniendo el desgaste de los suelos interiores y reduciendo el tiempo de limpieza.

De corchos de vino a felpudos

Entendiendo la importancia de un felpudo en la entrada de nuestro hogar, crearlo pasa a ser una necesidad. A continuación, se detalla el paso a paso de esta idea DIY que tiene como materiales principales corchos de vino y mallas de plástico que podemos reciclar:

Materiales

Corchos de vino: Entre 150 y 200 corchos (para un felpudo estándar de 40x60cm si se cortan a la mitad).

Malla de plástico o goma: Malla antideslizante de PVC, red plástica rígida de jardín o alfombra base perforada.

Cúter o cuchillo afilado: Para dividir los corchos.

Tabla de picar: Superficie segura para el corte.

Pistola de silicona caliente (o cola de contacto/poliuretano resistente al agua).

Regla o cinta métrica.

Tijeras para plástico.

Barniz transparente al agua o sellador marino (opcional).

Paso a paso

Preparación y limpieza de los corchos



Hierve los corchos en agua durante 8 a 10 minutos para desinfectarlos y suavizar la madera sintética o natural. Déjalos secar por completo sobre una toalla. Este proceso evita que el corcho se desmorone al momento de cortar. Corta cada corcho longitudinalmente a la mitad utilizando un cúter afilado para obtener una superficie plana y uniforme.

Acondicionamiento de la base



Mide y corta la malla de plástico al tamaño deseado (una medida habitual para entrada o baño es 40x60cm). Coloca la malla sobre una superficie plana para trabajar de manera cómoda.

Presentación del diseño



Antes de aplicar pegamento, presenta los corchos sobre la malla para elegir el patrón que mejor se adapte: Alineado tradicional: Filas horizontales o verticales uniformes. Patrón de espiga (Herringbone): Formando rectángulos alternados de dos en dos. Marco periférico: Bordes alineados y centro con corchos intercalados.

Pegado y fijación



Empieza a pegar desde las esquinas exteriores hacia el centro para mantener la alineación de los bordes. Aplica una línea generosa de silicona caliente o pegamento de contacto directo sobre la cara plana del corcho. Presiona firmemente sobre la malla durante unos segundos. Asegúrate de que los bordes de los corchos queden alineados estrechamente entre sí para evitar huecos grandes.

Acabado y sellado

