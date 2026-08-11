Cómo aplicar óleo capilar sin que el pelo se vea grasoso: Consejos clave

El mundo de la belleza ha dado lanzamiento, y lo sigue haciendo, a una gran cantidad de productos que han sido creados para cuidar la piel, el cabello y las uñas. Además, muchos de estos colaboran en mejorar nuestra estética de forma momentánea y pasajera, aunque otros prometen soluciones definitivas a largo plazo.

Noticias Estado De México del 10 de agosto 2026

Si ajustamos nuestro enfoque en el cabello, no solo existe una gran cantidad de productos para tratarlo y cuidarlo, sino que los tips y técnicas son ampliamente difundidos para lograr determinados objetivos. Al respecto, a continuación se detallan los beneficios del óleo capilar y la manera correcta de aplicarlo para que el pelo no se vea grasoso.

¿Qué es el óleo capilar?

Los expertos en belleza precisan que el óleo capilar es un tratamiento cosmético concentrado, formulado a base de aceites naturales o siliconas ligeras. Con este producto, se puede nutrir, reparar y proteger la hebra capilar, es decir que sirve principalmente para sellar la cutícula del cabello, retener la humedad natural y controlar el encrespamiento o frizz.

#cachostiktok #crespos #metodocurly #definicionderizos #curlyhair #rizos ♬ so this is love - soft girl aesthetic @jessicamaiacurls Que el cabello con curvaturas es naturalmente más seco ya sabemos, por ese motivo debemos nutrirlo constantemente. Y una manera excelente de hacerlo es utilizando aceites capilares. 🧖🏼‍♀️🫧✨ Existen los aceites finalizadores (que tienen protección térmica y solar) y los aceites 100% vegetales para humectación y tratamientos. 1-Puedes utilizar el aceite vegetal para humectación (aplicar en el cabello seco antes de lavar el cabello, dejándolo actuar 1 o 2hs, también puedes hacerlo antes de dormir y lavar a la mañana. 2-Puedes mezclar algunas gotas del aceite vegetal en tu mascarilla de tratamiento para potenciarlo. 3-El aceite finalizador puedes aplicar en tu cabello antes de tu crema de peinar o después de secar tu cabello al 100%, para romper la dureza. 4-Puedes reaplicar el aceite finalizador cuántas veces sientas necesario en tu Day After. También puedes aplicarlo antes de ingresar a la pileta o al mar, por tener protección solar y térmica ayudará a proteger tu cabello. Agenda tu cita conmigo, enlace en mi perfil. 🔗🩷 #cabellorizado

Dependiendo de cómo se aplique, revelan algunas fuentes relacionadas con el tema, puede actuar como protector térmico antes del uso de secadores y planchas, como tratamiento intensivo de noche para reparar puntas abiertas, o como toque final de peinado para disciplinar los cabellos rebeldes.

¿Cómo aplicar óleo capilar?

Aunque el óleo capilar puede darnos grandes beneficios y aportar a nuestra estética, resulta necesario aprender a utilizarlo. Es al respecto que a continuación se detallan los mejores consejos para aplicar óleo o aceite capilar sin dejar el cabello pesado ni con aspecto grasoso, teniendo en cuenta que la clave está en la cantidad, la zona de aplicación y la técnica:

Dosificación según tu tipo de pelo

Pelo fino o escaso: Usa entre 1 y 2 gotas como máximo.

Pelo grueso, rizado o abundante: Usa entre 3 y 4 gotas.

Regla general: Siempre es preferible empezar de menos a más; agregar una gota extra si falta, pero nunca excederte al principio.

Emulsiona antes de tocar el cabello

No apliques el producto directamente del gotero o pulsador a la cabeza.

Coloca las gotas en la palma de la mano.

Frota ambas manos vigorosamente hasta calentar el producto y distribuir una capa uniforme en las palmas y entre los dedos.

Aplica únicamente de medios a puntas

Evita el cuero cabelludo y la raíz: Aplicar óleo cerca de la raíz aplastará el peinado y dará sensación de falta de higiene.

Mantente a una distancia mínima de 4 a 5 centímetros alejado de la raíz.

Comienza aplicando en la zona donde el cabello esté más seco (generalmente las puntas) y luego sube suavemente hacia los medios con lo que quede en tus manos.

Usa la técnica del "peine de dedos"

En lugar de frotar o dar palmaditas en la capa superficial del pelo:

Pasa los dedos abiertos entre las mechas, como si tus manos fueran un peine de dientes anchos.

Esto asegura que el óleo envuelva las hebras por dentro y por fuera sin acumularse en la capa superior.

Momentos clave de aplicación