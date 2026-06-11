Manualidades de Masha y el Oso: 4 ideas para hacer cojines de crochet para niños
Si tus hijos son fanáticos de Masha y el Oso, puedes deccorar sus recámaras con lindos cojines de crochet que se ven adorables y son muy suavecitos para dormir.
Las manualidades inspiradas en caricaturas infantiles son una excelente opción para embellecer las habitaciones y darles un toque personalizado sin gastar demasiado. Es el caso de los cojines de Masha y el Oso que están bordados en crochet, una idea que a los niños les fascinan por sus tiernos diseños y porque pueden abrazarlos para la hora de la siesta por su textura tan suavecita.
Cojines de Masha y el Oso: las 4 ideas más fáciles para hacer en crochet
Cojines cuadrados de Masha y el Oso con sus nombres bordados. Si quieres un modelo que se vea original, está la opción de hacer dos cojines con forma cuadrada: uno de Masha y otro de Oso. Para un toque personalizado, se le puede bordar el nombre de los personajes o hasta el nombre de los pequeños, lo que sin duda hará que se convierta en uno de sus accesorios favoritos. Esta idea es ideal si tus hijos comparten habitación, así cada cama tendrá su propia almohada.
- Cojín de Masha con flores para poner encima de la cama. Aunque a los niños les encantan las aventuras de estos simpáticos personajes animados cuando están juntos, hay veces que sienten cierta preferencia por uno de ellos. Así que en caso de que la consentida sea ella, puedes hacer manualidades de crochet inspiradas en Masha. Por ejemplo, una almohada con forma de cubo que tenga a la pequeña con su característico vestido rosa y un paisaje de flores.
Almohada rectangular con Masha y el Oso abrazados. Otras de las ideas más bonitas para hacer manualidades de Masha y el Oso son los cojines de crochet alargados que vienen con los dos personajes abrazados. Esto porque representa la esencia de la caricatura y queda muy tierno para que recuerden la importancia de tener un amigo inseparable. Además, queda muy lindo para que el cuarto se vea personalizado.
Cojín de la cabeza de Oso para decorar el cuarto de los niños. En caso de que a tus hijos les guste más Oso por su intrépida personalidad, entonces les puedes bordar un adorable cojín de crochet con diseño infantil para decorar su cama. Este diseño tiene forma circular y se concentra solamente en la carita del personaje; y para que tenga textura, puedes hacer algunos puntos en relieve que se sientan suaves al tacto.