Manualidades de Masha y el Oso: 4 ideas para hacer cojines de crochet para niños

Las manualidades inspiradas en caricaturas infantiles son una excelente opción para embellecer las habitaciones y darles un toque personalizado sin gastar demasiado. Es el caso de los cojines de Masha y el Oso que están bordados en crochet, una idea que a los niños les fascinan por sus tiernos diseños y porque pueden abrazarlos para la hora de la siesta por su textura tan suavecita.

Cojines de Masha y el Oso: las 4 ideas más fáciles para hacer en crochet