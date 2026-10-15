Manualidades navideñas: 3 diseños de estrellas con papel reciclado

La magia navideña no exige grandes presupuestos ni consumo desmedido. Transformar las bolsas de papel que acumulamos en casa para crear estrellas decorativa es una alternativa sostenible y encantadora para vestir el hogar con calidez artesanal.

En esta guía aprenderás a crear impactantes estrellas gigantes a partir de tres diseños sencillos y económicos. Prepara tijeras y pegamento: descubrirás pliegues y cortes fáciles para lograr piezas con volumen, elegancia y un toque 100% eco-friendly que renovará tu decoración festiva sin gastar de más.

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¿Qué elementos típicos de navidad puedes hacer a través del reciclaje?

A través del reciclaje puedes crear coronas para la puerta con ramas y cartón, pinos decorativos con botellas de plástico, y renos usando tubos de papel higiénico. También destacan los guirnaldas de chapitas o retazos de tela, y esferas personalizadas aprovechando focos quemados o periódicos. Son alternativas creativas, económicas y sostenibles para iluminar y vestir tu hogar en las fiestas.

¿Cómo hacer estrellas de Navidad con papel reciclado?

A continuación, repasaremos tres ideas sencillas para hacer estas estrellas navideñas en casa:

1. Estrella 3D con bolsas de papel kraft

Para esta técnica necesitas de 7 a 9 bolsas de papel del mismo tamaño, pegamento y tijeras. Aplica pegamento en forma de "T" (una línea vertical al centro y una en la base) sobre la primera bolsa y pega la siguiente encima, repitiendo el proceso con todas. Una vez seca la estructura, recorta el extremo superior en punta y abre el acordeón uniendo la primera y la última bolsa para desplegar una estrella con volumen.

2. Estrella geométrica con hojas de libros o diarios

Toma dos cuadrados de papel reutilizado de periódicos, revistas o libros viejos. Dobla cada cuadrado por la mitad horizontal, vertical y diagonalmente; luego, haz un pequeño corte en el centro de las cuatro líneas rectas. Dobla las esquinas cortadas hacia adentro para formar las puntas, pega una pestaña sobre otra para dar relieve y une ambas piezas por la parte posterior para obtener una estrella de ocho picos.

3. Estrella plana de tiras tejidas estilo escandinavo

Utiliza 12 tiras del mismo largo y ancho recortadas de papel de periódico o cartulina reutilizada. Entrelaza 6 tiras formando una cuadrícula central fija con pegamento y repite el proceso con las otras 6. Une las tiras de las esquinas en pares curvándolas hacia afuera para formar bucles y superpón ambas capas cruzadas para pasar las tiras sobrantes por los centros, logrando un diseño plano y elegante.