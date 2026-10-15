Adiós a la clásica corona de Navidad: esta es la nueva tendencia

La decoración de Navidad se renueva dejando atrás las coronas tradicionales para dar paso a los arreglos verticales de caída natural. Esta tendencia apuesta por la belleza de lo orgánico, combinando ramas frescas de pino o eucalipto con la textura elegante de cintas de terciopelo o lino.

En este tutorial aprenderás a crear tu propio adorno colgante paso a paso. Una alternativa económica, moderna y fácil de personalizar que aportará sofisticación y calidez a la entrada de tu hogar esta temporada navideña.

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¿Qué materiales necesitarás para hacer esta tendencia navideña?

Para realizar este adorno navideño en casa, necesitarás los siguientes materiales:



Base vegetal: Ramas naturales de pino, eucalipto, follajes resistentes o ramas secas.

Textiles para el lazo: Una cinta terciopelo, lino o algodón en tonos navideños .

. Alambre fino o hilo para atar las ramas.

Detalles decorativos: Piñas pequeñas, frutos decorativos o detalles metálicos discretos.

Un gancho para colgar la pieza sin dañar la puerta.

¿Cómo hacer la nueva tendencia a la clásica corona de Navidad?

Para hacer la nueva tendencia navideña. el primer paso consiste en seleccionar ramas naturales de pino, eucalipto o follaje seco y organizarlas en una composición de orientación vegetal. Es fundamental distribuir las puntas de manera irregular y escalonada para conseguir un efecto asimétrico, fluido y lleno de movimiento natural. Una vez conseguida la forma deseable, se deben sujetar firmemente los tallos en parte superior utilizando un alambre fino o hilo resistente que mantenga la estructura bien unida.

El toque distintivo de este arreglo reside en la combinación de texturas y textiles de calidad. Para ocultar la atadura de alambre, ata una cinta elegante de terciopelo, lino o algodón en la zona superior, dejando que los extremos caigan a lo largo de las ramas. Si buscas darle un aire más personalizado, puedes añadir pequeños acentos como piñas secas, frutos o sutiles detalles metálicos fijados con alambre al centro del conjunto, cuidando siempre de no recargar la pieza para mantener una línea minimalista.

Finalmente, coloca un gancho adecuado en tu puerta para suspender el arreglo directamente desde la cinta o la estructura vegetal. Esta alternativa alargada no solo se adapta con facilidad a cualquier tipo o tamaño de entrada, sino que también aporta frescura, calidez y una sofisticación moderna sin requerir grandes presupuestos. En caso de utilizar elementos frescos, ten en cuenta que el adorno irá cambiando de matiz y textura al secarse gradualmente con el paso de los días.