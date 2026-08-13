Manualidades de Papel: 3 origamis fáciles para decorar tu cuarto con figuras de animales

Nuestras manos son la mejor herramienta con la que contamos a lo largo de nuestra vida. Con ellas podemos crear y transformar muchas cosas de nuestro mundo y darle presencia física a las ideas abstractas que sobrevuelan en nuestra mente.

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Las manualidades son una de las prácticas que se desarrollan mediante el uso de nuestras manos y en la actualidad han ganado popularidad. Esto se debe a que no solo se practica dentro de las escuelas, sino que muchas personas las han incluido como un hábito para cuidar de su salud mental.

¿Qué es el origami?

Entre las prácticas de manualidades más conocidas podemos destacar al origami, una artesanía tradicional japonesa que se ha convertido en una disciplina multidisciplinaria que conecta las matemáticas, la geometría, la informática y la ingeniería, según apreciaciones del Instituto Tecnológico de California.

Diversas fuentes bibliográficas coinciden en que el origami posee principios matemáticos y geométricos que permiten diseñar desde estructuras aeroespaciales desplegables hasta dispositivos biomédicos avanzados a través del plegado de superficies.

Origamis de animales

Tras lo señalado, presentamos unas propuestas de manualidades que se centran en la transformación de un dormitorio con figuras de papel. Se trata de una alternativa económica, sostenible y creativa que se presenta en los siguientes 3 origamis sencillos de animales:

Mariposas de papel

Materiales: Hojas cuadradas de papel liviano (de colores pasteles o estampados).

Paso a paso



Dobla el cuadrado por la mitad en ambas diagonales y en ambos sentidos verticales/horizontales para marcar las líneas guía. Colapsa el papel hacia adentro formando un triángulo (base de bomba de agua). Dobla las dos pestañas superiores hacia el vértice inferior. Llama la punta inferior por detrás hacia arriba, dejando que sobrepase ligeramente el borde superior, y pliega la solapa para fijarla. Dobla la figura por la mitad hacia afuera para darle volumen a las alas.

Grulla clásica

Materiales: Papel cuadrado estándar de 15 x 15 cm.

Paso a paso



Realiza la base preliminar doblando el papel en un cuadrado más pequeño plegando hacia el centro. Pliega los bordes exteriores hacia la línea central para formar un rombo estilizado (pliegue de pétalo). Despliega y repite el proceso del otro lado para formar el cuerpo alargado. Invierte los pliegues de las dos tiras inferiores para formar el cuello y la cola. Dobla la punta del cuello para marcar la cabeza y baja las alas delicadamente.

Cabeza de zorro

Materiales: Papel cuadrado naranja, marrón o amarillo.

Paso a paso

