Ideas DIY: Cómo hacer bandejas decorativas pintando azulejos sobrantes y agregando tiradores de cajón

Las ideas DIY representan en la actualidad a un movimiento que no deja de sumar adherentes. Esto se debe a que cada vez más personas encuentran en esta práctica un entretenimiento en medio del ruido de las grandes ciudades y de las pesadas rutinas laborales.

“Hazlo tú mismo” es lo que proponen las ideas DIY y que tan bien recibidas han sido. Con materiales reciclados y sin la necesidad de conocimientos previos, cualquier persona puede poner a prueba su imaginación y crear, con sus propias manos, un objeto para su hogar o para regalarle a alguien especial.

¿Cómo hacer bandejas decorativas?

Debido a que los proyectos son prácticamente infinitos, a continuación se detalla una idea DIY que es muy interesante ya que enseña cómo hacer bandejas decorativas pintando azulejos sobrantes y agregando tiradores de cajón.

Materiales necesarios

Azulejos o cerámicos sobrantes (de preferencia de 15x15cm, 20x20cm o rectangulares)

2 tiradores o manijas de cajón (de metal, madera o cuero)

Lija de grano fino (180 o 220)

Imprimación o primer multisuperficie (esencial para que la pintura se adhiera a la cerámica)

Pintura acrílica o pintura a la tiza (chalk paint)

Pinceles suaves, esponja o rodillo de gomaespuma

Laca o barniz protector transparente (mate o brillante)

Adhesivo de alto impacto (Pegamento epoxi de dos componentes o silicona neutra fuerte)

Lámina de fieltro, goma EVA o topes de silicona (para proteger las superficies donde se apoye la bandeja)

De azulejos a bandejas decorativas

Tras reunir los materiales necesarios, a continuación se detalla el paso a paso que permitirá crear estas bandejas decorativas de una manera muy fácil. Al concretar esta idea DIY el resultado será ampliamente admirado, no solo por su creador:

Paso a paso

Preparación de la superficie: Limpia el azulejo con alcohol para eliminar grasa o polvo. Pasa suavemente la lija por la cara brillante para crear porosidad y mejorar la adherencia. Limpia nuevamente.

Imprimación: Aplica una capa fina de primer multisuperficie y deja secar por completo (aproximadamente 2 a 4 horas).

Pintura y diseño: Aplica 2 o 3 capas del color base elegido, dejando secar entre capa y capa. Decora según el patrón o estilo deseado.

Protección: Para que la bandeja sea funcional y resistente a tazas, llaves u objetos de uso diario, aplica 2 capas de barniz o laca protectora transparente.

Colocación de los tiradores

Si no deseas perforar la cerámica, utiliza un adhesivo epoxi de dos componentes. Aplica una gota generosa en las bases de cada tirador, ubícalos firmemente en los extremos laterales del azulejo y déjalos fijados con cinta adhesiva durante 24 horas hasta que el pegamento cure totalmente.

Opción alternativa: Si los tiradores tienen base plana amplia, la silicona neutra de alta resistencia también funciona bien.

Protección base: Pega una lámina de fieltro o goma EVA del mismo tamaño del azulejo en la parte posterior (o coloca cuatro topes de silicona en las esquinas) para evitar que raye las mesas.

Usos recomendados para la bandeja