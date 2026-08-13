Muere el padre de Danna García: la actriz colombiana se despide con un emotivo mensaje

La actriz colombiana Danna García está de luto por la muerte de su padre, Jaime García, quien falleció el pasado 11 de agosto. La intérprete lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotografías junto a un mensaje en el que recordó a su padre como una de las personas más importantes de toda su vida. Hasta el momento, la actriz ha decidido guardar silencio y no revelar las causas del fallecimiento.

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¿Qué dijo Danna García sobre la muerte de su papá?

Los seguidores de la actriz colombiana quedaron conmovidos, pues ella compartió un mensaje en el que dejó ver el profundo vínculo que tenía con Jaime. Escribió que su padre murió “en el lugar de su corazón, en calma” y describió la relación de ambos como una historia que estuvo llena de contrastes, pero, también, una llena de amor.

La protagonista de diversas telenovelas no tuvo miedo a la vulnerabilidad y expresó abiertamente que será difícil acostumbrarse a su ausencia y cerró su despedida con una frase especialmente emotiva: ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje, Papi… Sabes que nos veremos en las estrellas.”

¿Quién era Jaime García, el padre de Danna?

Aunque Danna mantenía su vida privada lejos del mundo de la farándula, era común escuchar durante sus entrevistas que su padre había sido una gran influencia en su vida. Siempre comentaba que su papá, Jaime García, era aficionado al mariachi y la música ranchera, una pasión que compartió con su hija desde que era niña. De hecho, en diferentes oportunidades relató que uno de sus más bellos recuerdos es cantar y escuchar canciones de mariachi con su papá.

No se sabe si la actriz decidirá revelar las causas de muerte en algún momento. Lo que sí es seguro es que de momento solo quiere recordarlo y hablar de él para expresar el cariño y amor que le tenía.