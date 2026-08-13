3 aceites naturales más efectivos para engrosar las cejas debilitadas por la depilación

El diseño de cejas es el marco definitivo del rostro, por lo que implementar aceites naturales que ayuden a recuperar el rosor del vello y no dañen tu piel es una excelente alternativa.

Esto especialmente cuando se han cometido excesos en la depilación, con el uso de pinzas, la cera, el hilo, o cuando se ha realizado de forma constante, ya que los foliculos pilosos terminan dañados severamente.

Para contrarrestar este desgaste sin recurrir a costosos tratamientos químicos, la cosmética botánica ofrece soluciones sumamente potentes y de alta afinidad biológica.

Los 3 aceites naturales más efectivos para engrosar el vello de las cejas

Aceite de ricino

Es el rey indiscutible de los remedios caseros para el crecimiento del vello. Es sumamente espeso debido a su altísima concentración de ácido ricinoleico, un compuesto único que combate los radicals libres, mejora la circulación sanguínea y posee propiedades antibacterianas naturales.

Los mejores aceites naturales para tener unas cejas gruesas|Pexels: SHVETS production

Este aceite actúa rellenando los espacios vacíos, engrosando los pelitos finos de raíz a puntas y acelerando la fase de crecimiento activo del folículo para lograr un arco mucho más poblado.

Aceite de romero

Considerado un auténtico vasodilatador natural en el mundo de la tricología. El aceite esencial de romero tiene una capacidad comprobada para estimular el flujo sanguíneo en el área de las cejas.

Al llevar más oxígeno y nutrientes directamente a la raíz capilar, logra despertar aquellos folículos que se quedaron adormecidos o atrofiados por las depilaciones agresivas del pasado, promoviendo el nacimiento de vello nuevo fuerte y sano.

Los mejores aceites para aplicar en tus cejas y mantener su grosor|Pexels: Edna Santos Photography

Aceite de almendras dulces

Ideal para las cejas que se quiebran con mucha facilidad al peinarlas o desmaquillarlas. Este aceite es una fuente masiva de vitamina E, omega-3 y zinc, nutrientes encargados de acondicionar la fibra capilar de manera profunda.

Su textura ligera envuelve cada vello en una capa protectora que sella la hidratación dentro de la cutícula, devolviéndole la elasticidad natural al pelo y evitando que los nuevos brotes se caigan de forma prematura, según expertos.

