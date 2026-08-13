Las pinzas de ropa tienen un uso en la cocina que casi nadie pone en práctica

Las pinzas de ropa pueden tener una segunda función dentro de la cocina: servir como cierre temporal para bolsas abiertas de alimentos y no en bebidas, como es el Cosmopolitan, cuya receta te hará quedar bien en cualquier reunión. Este recurso es práctico para paquetes de pasta, arroz, cereal, harina, galletas o botanas que no cuentan con un sistema resellable.

Este sistema de "sellado" es una buena opción a corto tiempo, ya que el cierre con una pinza no sustituye un recipiente cuando el alimento necesita protección frente a humedad, insectos o aire. Es preciso mencionar que se debe identificar qué productos secos conviene mejor almacenar en recipientes de plástico o de vidrio, como lo son estas 5 opciones que puedes usar para cambiar la decoración del jardín.

Las pinzas sirven como cierre temporal para bolsas abiertas de alimentos.|Pinterest

Las pinzas de ropa como cierre temporal

El método consiste en doblar varias veces la parte superior de la bolsa hacia abajo y colocar una pinza sobre el doblez para mantenerlo en su sitio. La presión de la pieza ayuda a reducir la apertura del paquete y evita que el contenido quede expuesto al ambiente.

Esta opción funciona mejor con productos que ya cuentan con un empaque diseñado para almacenamiento, como cereales, arroz, pasta y mezclas secas. No obstante, es preciso mencionar que solo se puede utilizar en periodos cortos, ya que lo ideal es tenerlos en recipientes bien cerrados, ya sea de plástico o de vidrio.

Otro punto a destacar es que se debe de limpiar de inmediato las migas y derrames. Por ello, una pinza limpia debe sujetar una bolsa limpia y sin residuos en la zona de cierre.

El cierre viral de Tik Tok

En las redes sociales circula un video en el que se utiliza el aro de metal de la pinza para sellar bolsas de alimentos. Para ello, hay que retirar el mecanismo del plástico, para después ponerlo en un encendedor. Con ello, podrás pasarlo por la bolsa para sellarlo, tal y como lo haría una emplayadora.