En tan solo 10 minutos podrás limpiar tu colchón y ahuyentar las plagas

En el verano las chinches aprovechan para apoderarse de tu colchón al igual que otros insectos que pueden afectar tu descanso. Para que puedas dormir correctamente es que te vamos a contar un truco rápido con el cual puedes ahuyentar a las plagas.

La técnica consiste en una desinfección rápida y mantenimiento preventivo donde se combina el calor físico con sustancias aromáticas naturales para cuidar tu descanso reparativo.

¿Cómo limpiar tu colchón fácilmente?

En la actualidad la limpieza con vapor a alta temperatura es una de las medidas más eficaces para poder limpiar los colchones. Lo que debes hacer es pasar de manera lenta un vaporizador doméstico o plancha sobre costuras, pliegues y zonas de difícil acceso, donde suelen ocultarse los insectos y sus huevecillos.

Los especialistas manifiestan que el calor térmico puede penetrar las fibras textiles y debilita la presencia de pequeños organismos sin requerir el uso de químicos sintéticos en el espacio de descanso.

Si quieres aplicar este truco express de 10 minutos pues debes seguir una secuencia sintetizada. Lo que debes hacer es:

Inspección de la zona: Es importante que revises las costuras del colchón, la base y los pliegues en busca de manchas oscuras o pequeñas marcas indicadoras.

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Aplicación de calor (8 minutos): Toma una plancha de vapor o un vaporizador portátil por toda la superficie. Haz hincapié en las costuras, botones y esquinas, ya que el calor directo debilita o ahuyenta chinches y ácaros.

Preparación de la mezcla casera: Por otra parte, tienes que tomar un atomizador para combinar entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de menta, eucalipto o lavanda con alcohol o 250 ml de agua.

Repelente con esencias (2 minutos): El último paso es rociar el spray y pulverizar la mezcla de manera uniforme sobre la superficie del colchón, la cabecera, las cortinas y las diferentes áreas de la habitación.

Ventilación del área: Deja que la superficie se evapore y se ventile por completo durante unos minutos antes de colocar las sábanas para evitar acumular humedad en la cama.

Esto es muy útil debido a que el aroma de los aceites esenciales no es agradable para los insectos porque es irritante para algunas especies y actúa como repelente.