Manualidades de Pintura: Cómo crear una paleta de pintor a partir de acrílico reciclado y madera compensada
Manualidades de Pintura. Cómo hacer una paleta de pintor profesional con madera y acrílico reciclado.
Las personas que incursionan en las manualidades no solo descubren una práctica que las entretiene, sino que su imaginación se agiganta, sus habilidades mejoran y su cuerpo se relaja. Estos son solo algunos de los beneficios de esta práctica que cada día gana más lugar en los hogares.
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Las manualidades ofrecen proyectos muy interesantes y de distintos niveles de dificultad en cuanto a su abordaje. Por lo general, cada iniciativa puede hallarse en plataformas especializadas o en redes sociales, por lo que encontrarlas no es algo complicado.
Manualidades de Pintura
En este marco, es importante resaltar que las manualidades que reinterpretan materiales de descarte permiten crear herramientas de trabajo duraderas, personalizadas y sostenibles para nuestro lugar de trabajo, casa o taller en donde desarrollaremos otras manualidades.
@articraft_mx Cómo hacer una paleta para pintura con materiales resiclados! #art #artandcraft #parati #arte #pinturas #niños #resicla #aprendeentiktok #diy ♬ Dynamite - BTS
En este marco, la propuesta que hoy se destaca es la que invita a transformar retazos de madera compensada (terciado) y acrílico reciclado en una paleta de pintor.
¿Cómo hacer una paleta de pintor?
La idea de crear una paleta de pintor es una manualidad que combina la calidez ergónomica de la madera con la practicidad de una superficie plástica impermeable. Además, el resultado es fácil de limpiar e ideal para mezclar acrílicos o alquídicos sin absorber humedad.
A continuación se detalla una guía paso a paso para poder hacer una paleta de pintor casera con madera y acrílico reciclado y entretenerse en todo el proceso:
Materiales
- Tablero de madera compensada (terciado) de 3 mm a 5 mm de grosor.
- Plancha de acrílico reciclado transparente o blanco (mismo tamaño).
- Pegamento epóxico bicomponente o adhesivo de contacto transparente.
- Caladora manual (segueta) o eléctrica con hoja para cortes finos.
- Lijas para madera y metal (granos 120, 240 y 400).
- Aceite de lino o barniz protector para madera.
- Sargentos o prensas C.
Paso a paso
- Diseño y marcado: Dibuja la forma clásica ovalada o rectangular de la paleta sobre la madera compensada. Incluye el orificio para el dedo pulgar y la curva de agarre para la mano.
- Unión previa: Limpia muy bien la superficie de la madera y del acrílico. Aplica una capa uniforme de adhesivo epóxico entre ambas piezas y júntalas. Prensa con sargentos utilizando maderas de apoyo para no marcar el acrílico y deja curar 24 horas.
- Corte general: Con las dos capas pegadas, utiliza la caladora a velocidad media/baja para cortar el contorno marcado. Haz el corte despacio para evitar que el acrílico se derrita o se astille la madera.
- Perforación del agarre: Haz un taladro inicial en la zona del pulgar y completa el calado interior con la segueta.
- Lijado y pulido de bordes: Lija todo el perímetro suavizando el canto de madera y acrílico. Empieza con lija fina de 120 y pasa gradualmente a 400 hasta que el borde quede totalmente suave al tacto y sin rebabas que molesten la mano.
- Sellado de la madera: Protege la cara posterior de madera compensada aplicando dos capas de aceite de lino o barniz mate para evitar que se manche o absorba agua al lavar la paleta.