Manualidades de Pintura: Cómo crear una paleta de pintor a partir de acrílico reciclado y madera compensada

Las personas que incursionan en las manualidades no solo descubren una práctica que las entretiene, sino que su imaginación se agiganta, sus habilidades mejoran y su cuerpo se relaja. Estos son solo algunos de los beneficios de esta práctica que cada día gana más lugar en los hogares.

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Las manualidades ofrecen proyectos muy interesantes y de distintos niveles de dificultad en cuanto a su abordaje. Por lo general, cada iniciativa puede hallarse en plataformas especializadas o en redes sociales, por lo que encontrarlas no es algo complicado.

Manualidades de Pintura

En este marco, es importante resaltar que las manualidades que reinterpretan materiales de descarte permiten crear herramientas de trabajo duraderas, personalizadas y sostenibles para nuestro lugar de trabajo, casa o taller en donde desarrollaremos otras manualidades.

En este marco, la propuesta que hoy se destaca es la que invita a transformar retazos de madera compensada (terciado) y acrílico reciclado en una paleta de pintor.

¿Cómo hacer una paleta de pintor?

La idea de crear una paleta de pintor es una manualidad que combina la calidez ergónomica de la madera con la practicidad de una superficie plástica impermeable. Además, el resultado es fácil de limpiar e ideal para mezclar acrílicos o alquídicos sin absorber humedad.

A continuación se detalla una guía paso a paso para poder hacer una paleta de pintor casera con madera y acrílico reciclado y entretenerse en todo el proceso:

Materiales

Tablero de madera compensada (terciado) de 3 mm a 5 mm de grosor.

Plancha de acrílico reciclado transparente o blanco (mismo tamaño).

Pegamento epóxico bicomponente o adhesivo de contacto transparente.

Caladora manual (segueta) o eléctrica con hoja para cortes finos.

Lijas para madera y metal (granos 120, 240 y 400).

Aceite de lino o barniz protector para madera.

Sargentos o prensas C.

Paso a paso