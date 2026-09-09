La INESPERADA reacción de Kevyn Bicolor al ser enviado al duelo de nominación por Julio Camejo en La Granja VIP Segunda Temporada

Las decisiones en La Granja VIP Segunda Temporada comenzaron a cobrar sus primeras víctimas. Durante esta noche de alta tensión, Julio Camejo hizo uso del máximo poder que le otorga el título de Capataz para enviar de forma directa a uno de sus compañeros al temido duelo de nominación.

La sorpresa se apoderó de los habitantes cuando el actor cubano pronunció el nombre de Kevyn Contreras "El Bicolor", u n participante con quien mantenía una relación cercana desde el primer día."Te quiero mucho, pero hace falta que te esfuerces más", le dijo el Capataz.

Al momento de fundamentar su veredicto, Julio Camejo no ocultó el afecto que siente por el comediante pero dejó en claro que la exigencia de las labores de la granja no permite favoritismos. El Capataz explicó que, a pesar de llevar una convivencia excelente con Kevyn, consideró que no ha entregado el nivel de rendimiento que se espera de él dentro de las dinámicas agrícolas y el mantenimiento de las instalaciones.

La reacción de Kevyn Bicolor al ser enviado al duelo de nominación en La Granja VIP Segunda Temporada

Lejos de engancharse en una discusión o tomarlo personal, Kevyn "El Bicolor" reaccionó con sorprendente serenidad y empatía. El creador de contenido admitió que intuía su destino en la gala: "Sabía que iba a ser uno de los primeros nominados", confesó con tranquilidad.

Sin embargo, Kevyn aprovechó para sincerarse sobre las dificultades físicas que ha enfrentado durante las primeras jornadas de encierro, revelando que su actitud en las tareas no responde a la apatía, sino a un problema de bienestar personal: "No me he sentido al cien por ciento de salud, pero no pasa nada; no la he pasado bien por mi salud, pero aquí estamos", concluyó con madurez, dejando en claro su disposición para encarar el reto.

¿Quiénes enfrentarán el duelo de nominación este martes 8 de septiembre en La Granja VIP Segunda Temporada?