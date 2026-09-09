Qué hacer con las llantas usadas: 5 ideas para darle un nuevo uso en casa

Uno de los elementos que tarda en degradarse cientos de años son las llantas de carro. Afortunadamente las ideas DIY nos permite poder darle otro uso gracias a que poseen resistencia y flexibilidad.

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En esta oportunidad te dejamos 5 ideas increíbles para que puedas darle un nuevo uso en la casa. Las mismas te llevarán a crear desde macetas coloridas hasta muebles modernos.

¿Cómo reciclar las llantas usadas?

Las mejores ideas para reciclar las llantas usadas son:

Macetas coloridas para el jardín

Esta es una forma sencilla y popular ya que consiste en transformar las llantas en hermosos maceteros. Lo que necesitas hacer es lavar bien los elementos, pintarlos con pintura acrílica o aerosol, pero deben ser resistentes a la intemperie. Luego debes rellenar con tierra para tus plantas favoritas. Además, puedes apilarlos verticalmente, colgarlos de una pared o agregarles patas de madera.

Estas macetas son hermosas.|Pinterest

Puffs u otomanas para la sala

Luego tenemos esta opción para estar mucho más cómodo. Lo que debes hacer es poder fijar una base circular de madera arriba y abajo de la llanta, y luego cubrir toda la estructura enrollando cuerda de sisal o trapillo con silicón caliente. También puedes tapizarlos con tela acolchada para mayor comodidad.

Camas cómodas para mascotas

Si en casa tienes mascotas pues esta es una gran idea para puedan dormir. Tienes que lavar bien una llanta, pintarla de un color llamativo y si quieres agregar el nombre de tu mascota. En el centro vas a colocar un cojín redondo y suave para crear una cama cómoda.

Repisas organizadoras para habitaciones

En este caso deberás hacer un poco más de trabajo ya que debes cortar la llanta por la mitad para obtener dos estructuras arqueadas para encajar tablas de madera en su interior. Así vas a obtener repisas para exhibir colecciones de juguetes o carritos de colección.

Estas repisas son ideales.|Pinterest

Columpios clásicos para el patio

Por último, puedes usar las llantas para crear columpios y colocarlos en el jardín. Este paso es sumamente sencillo ya que debes colgar la llanta de manera vertical u horizontal con ayuda de cadenas o cuerdas gruesas que sean resistentes. Debes procurar hacer unos pequeños agujeros en la parte inferior para que no acumule agua de lluvia.