Los Jueces critican FUERTEMENTE a La Coreañera por su actitud en el duelo de nominación en La Granja VIP Segunda Temporada

Este 8 de septiembre en La Granja VIP Segunda Temporada los ánimos terminaron de encenderse. Aunque se esperaba que el ganador del duelo de nominación tuviera una celebración eufórica tras asegurar la permanencia, el desenlace del reto entre Abigail Pak "La Coreañera" y Kevyn Contreras "El Bicolor" dejó un sabor amargo entre el público y una severa reprimenda por parte de los especialistas de la emisión.

Tras superar la prueba La Coreañera logró imponerse a El Bicolor, sin embargo, al momento de dirigirse a tocar la campana —la acción definitiva para decretar su victoria y salvarse de la eliminación—, la artista avanzó con evidente desgano e indecisión, simulando casi una renuncia a ganar.

Al ser cuestionada sobre su fría reacción, La Coreañera explicó las razones de su desgano y detalló que sentía culpa por superar a un compañero que atraviesa un complicado estado de salud. Además, compartió que ha vivido días sumamente difíciles en el plano emocional y que Kevyn ha sido la única persona dentro de la casa que le brindó apoyo incondicional y la hizo reír desde el primer minuto.

Los Jueces arremeten contra La Coreañera en La Granja VIP Segunda Temporada

La actitud de La Coreañera no fue bien recibida en el foro, donde los jueces de La Granja VIP Segunda Temporada reprobaron la postura de ambos competidores, ensañándose de forma especial con la actitud de la ganadora por desaprovechar la oportunidad.

Rey Grupero recordó la responsabilidad de estar en un proyecto de tal magnitud: "Hay personas que morirían por estar en este show; si ya te quieres ir, déjate perder", dijo visiblemente molesto.

Por su parte, Ferka advirtió que el público castiga severamente la falta de garra en las competencias: "En la siguiente que caiga en esa tabla, el público no va a tolerar esas cosas", señaló respecto a su perfil derrotista. El descontento del panel lo sintetizó Linet Puente con una frase contundente ante la pasividad mostrada en la pista: "Es para matarlos a los dos".