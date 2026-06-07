Manualidades de ‘Las pistas de Blue': 4 ideas para hacer muñecos de pasta francesa

La pasta francesa, también conocida como porcelana fría, se destaca por ser una masa moldeable y suave que con el mismo aire se endurece, material que se ha usado para crear todo tipo de figuras o manualidades, debido a que es muy fácil de emplear.

Si eres fan de ‘Las pistas de Blue’, hoy es tu día de suerte, porque te detallaremos 4 ideas para hacer muñecos usando la porcelana fría, alternativas para decorar los espacios o para crear algún recuerdo.

¿Cómo hacer figuras de ‘Las pistas de Blue’?

‘Las pistas de Blue’ es una serie infantil que en algunos de sus televidentes genera mucha nostalgia, ya que fue un programa con el que crecieron. Por suerte, ya hay nuevas generaciones que están conociendo a los personajes. Si tienes algún pequeño que es fan, entonces descubre las 4 ideas de manualidades para hacer los muñecos en pasta francesa:

Para el pequeño de la casa: Una gran idea de regalo es hacer el clásico sillón rojo de la serie, mientras colocas al pequeño perro azul en el respaldo, la libreta en uno de los brazos del sillón y en el centro puedes hacer la figura de tu sobrino o hijo, ideal si es fan de la serie infantil.

Blue: Realiza el personaje completo, mientras lo colocas sobre unos bloques de letras en azul.

Reloj: Aunque no era un personaje principal, era muy conocido por todos; solamente consigue los colores correspondientes de cada uno de sus accesorios.

Saleros: Son muy sencillos de hacer; no olvides hacer uno gris, el otro amarillo y el anaranjado.

¿Qué se necesita para hacer la porcelana fría?

La pasta francesa ya la puedes encontrar en papelerías o en tiendas de manualidades, sin embargo, es posible crearla desde cero, para ello hay que hacer los siguientes pasos: