Los mejores stickers de Kpop Demon Hunters para decorar tu lapicera este regreso a clases

Un nuevo ciclo escolar está por comenzar. A partir del próximo mes, millones de niños volverán a la escuela y qué mejor manera de hacerlo que acompañados de sus personajes favoritos. Si en casa tienes a una pequeña Guerrera Kpop o a un divertido Saja Boy, aquí te compartimos los mejores stickers para decorar la lapicera con temática de Kpop Demon Hunters.

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Stickers de Kpop Demon Hunters para decorar tu lapicera y que se vea bonita

Checa estas adorables estampas de Kpop Demon Hunters para decorar tu lapicera en este regreso a clases y que se vea súper aesthetic y bonita.



Kawais: Estos stickers de las Guerreras Kpop y los Saja Boys en versión kawái harán que tu estuche se vea súper lindo y personalizado.



Estos stickers de las Guerreras Kpop y los Saja Boys en versión kawái harán que tu estuche se vea súper lindo y personalizado. Derpy: Esta plantilla de stickers del tigre espiritual, Derpy, le añadirá mucho estilo a tu lapicera. Elige la versión que más te guste o pégalas todas y el resultado será encantador.



Esta plantilla de stickers del tigre espiritual, Derpy, le añadirá mucho estilo a tu lapicera. Elige la versión que más te guste o pégalas todas y el resultado será encantador. Saja Boys: Si los Saja Boys son tus personajes favoritos, esta plantilla te encantará, pues cuenta con diversos stickers de los pequeños idols, así como frases de su canción más popular: soda pop.



Si los Saja Boys son tus personajes favoritos, esta plantilla te encantará, pues cuenta con diversos stickers de los pequeños idols, así como frases de su canción más popular: soda pop. Guerreras Kpop: Esta versión en ramen de las queridas HUNTER/X (Zoey, Rumi y Mira) también son perfectas para personalizar tus útiles escolares.



¿Cómo descargar e imprimir los stickers de las Guerreras Kpop?

Selecciona y descarga la plantilla de stickers que más te guste. Posteriormente, imprímela en papel adhesivo, para que tenga ese acabado luminoso y sea más fácil pegarlas a tu estuche. Te recomendamos adherirlas a una lapicera de carcasa dura, ya que en las de tela se pueden despegar fácilmente. Y listo. No necesitas más para personalizar tus útiles al más puro estilo de las Guerreras Kpop.

¿Cuándo empieza el nuevo ciclo escolar?

El ciclo escolar 2026 - 2027 dará inicio el próximo lunes, 31 de agosto, para el nivel de educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria; por lo que aún tienes unas cuantas semanas para hacer tus impresiones.