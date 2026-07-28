Despídete de las freidoras de aire: llegó un nuevo electrodoméstico que las reemplaza

En el último tiempo las freidoras de aire se consolidaron como una de las preferidas a la hora de cocinar, pero están presentando problemas en cuanto al espacio. Su cestillo ha llevado a que familias numerosas se inclinen por otras opciones como los hornos de convección con función Air Fry.

La alternativa del horno de convección es una buena aliada para las personas que no cuentan con tiempo de cocción y llegan tarde a sus casas. En estos casos la freidora de aire es un problema porque se debe cocinar por turnos.

¿Cómo funciona el horno de convección?

El horno de convección con función Air Fry, cuenta con una potencia de 1800 vatios y tiene una pantalla táctil que te brinda la posibilidad de gestionar 18 programas preajustados. Debido a su capacidad es que puedes cocinar hasta pizzas o distribuir bandejas de verduras en una superficie más amplia, eliminando la necesidad de dividir las porciones en dos tandas. Además del modo Air Fry, el equipo funciona como deshidratador, grill y calentador de platos.

También puedes programar secuencias térmicas automáticas por lo que por ejemplo puedes configurar el sistema para que comience con 200 °C durante quince minutos para sellar o dorar una carne, y que el software baje automáticamente la temperatura a 170 °C para completar la cocción lenta sin intervención humana.

El horno tiene mayor capacidad.|Pinterest

Por otro lado, debes tener en cuenta que este horno tiene una puerta de cinco capas y doble cristal para minimizar la pérdida de calor. El rango de temperatura, ajustable entre 30 °C y 230 °C, junto con un temporizador de hasta 12 horas, que te permite utilizar las funciones de deshidratación.

Cabe destacar que cuenta con una bandeja galvanizada y el vassoio para pizza. Este horno es de 30 litros que es ideal para las personas que necesitan efectividad a la hora de la cocina y ahorrar espacio.