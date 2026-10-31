No tires los platos descartables: recíclalos para hacer una pandereta para entretener a los niños

Si hay algo que todos tenemos en casa, ya sea porque han sobrado de algún cumpleaños o porque los guardamos por algo en especial son los platos descartables; y es que están hechos de plástico y que están hechos para ser usados solo una vez y que luego se podrán desechar a la basura para que no se laven. Sin embargo, gracias a las técnica DIY, podrás darle un nuevo uso a estos platos y tiene que ver con hacer una pandereta que a los niños les encantará.

A veces no hace falta gastar tanto dinero para poder adquirir nuevos adornos a los hogares, y es que con un poco de creatividad, vamos a lograr tener algo bonito y sin haber invertido tanto; incluso pueden ser instrumentos musicales. Esto es gracias a la técnica DIY, que tiene como objetivo reciclar aquellos elementos en desuso y que se pueden reutilizar para lograr grandes cosas, incluso sin ser un especialista en manualidades.

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Si estás buscando una manualidad para que puedan hacer los niños, entonces lo que puedes hacer siguiendo los consejos de la técnica DIY, es reciclando los platos descartables, y es que en lugar de tirarlos, los puedes reutilizar para crear una divertida pandereta y que les encantará a los más pequeños. Lo único que tendrás que hacer es lavar bien este elemento o incluso usar los que han quedado acumulados. Es una gran forma que empiecen a interesarse en el mundo de la música, sin haber gastado tanto dinero.

Materiales para la pandereta con platos descartables

Platos de papel

Cinta de colores

Pequeños cascabeles

Tijeras

Perforadora de agujeros

Pegatinas

Cómo hacer esta pandereta